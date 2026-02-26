Clima HOY jueves 26 de febrero en la NOCHE: LLUVIAS AISLADAS y CHUBASCOS se presentarán en estas regiones

Ciudad de México.- Para este jueves 26 de febrero de 2026, canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente provocarán condiciones para lluvias aisladas y chubascos esta noche. Si tienes planes al exterior, es mejor que revises el pronóstico antes de salir. Aquí el reporte completo de acuerdo con la última información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No dejes de leer TRIBUNA para estar enterado de las condiciones climatológicas.

Según el SMN, durante esta noche y madrugada del viernes 27 de febrero, una línea seca interaccionará con un sistema frontal sobre el noreste mexicano, ocasionando vientos de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h), rachas de 40 a 60 km/h con posibles tolvaneras en Coahuila y Nuevo León. Por otra parte, canales de baja presión sobre el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, aunados al ingreso de humedad, ocasionarán chubascos y lluvias aisladas, todas con posibles descargas eléctricas.

Para esta noche se pronostica tiempo #Atmosférico estable y sin #Lluvia en la mayor parte de #México. Más información en ??https://t.co/D4Ky1iSWIf pic.twitter.com/mirLRqLTQh — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 27, 2026

Mientras que en el resto del país, un anticiclón centrado sobre el noroeste mantendrá tiempo estable y ambiente frío a muy frío con posibles heladas al amanecer en zonas serranas del noroeste, norte y centro del territorio nacional. Al final del periodo de pronóstico, el sistema frontal se desplazará hacia Estados Unidos, sin efectos en México.

¿Dónde lloverá hoy jueves 26 de febrero de 2026 en la noche?

Chubascos:

Quintana Roo

Lluvias aisladas:

Jalisco

Colima

Michoacán

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Además, la Conagua señala que mañana, una circulación anticiclónica y el escaso contenido de humedad propiciarán tiempo estable y ambiente caluroso a muy caluroso en la mayor parte de México, persistiendo la onda de calor en Baja California Sur (centro), Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Guerrero (centro) y Oaxaca (centro y oriente), iniciando en Michoacán (centro y suroeste), Morelos y Puebla (suroeste). No obstante, canales de baja presión y el ingreso de aire cálido y húmedo procedente del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, incrementarán la probabilidad de lluvias aisladas en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

¿Dónde lloverá mañana viernes 27 de febrero de 2026?

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Se pronostican #Rachas de #Viento de 30 a 60 km/h y #Lluvias con #Chubascos en entidades del noroeste, occidente, sur y sureste de #México, así como en regiones de #Campeche, durante las siguientes horas ?? pic.twitter.com/PY9XnwYBnd — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui