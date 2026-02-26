Otra presunta amenaza de bomba alerta en los juzgados del edificio del Poder Judicial en CDMX

Ciudad de México.- Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, informó que esta mañana de jueves 26 de febrero de 2026, la Base Diana recibió una llamada alertando sobre una presunta amenaza de bomba en los edificios del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ubicados en la colonia Doctores; al momento arribó personal de Protección Civil y Policía Auxiliar Cuauhtémoc, quien desalojó personal de los edificios de manera preventiva.

Al momento, ya fue descartado algún artefacto explosivo; con apoyo del agrupamiento 'Zorros' y binomios caninos especializados en detección de explosivos, realizaron una revisión exhaustiva en los edificios de Ciudad Judicial y no localizaron ningún artefacto explosivo, por lo que se descartó que exista una amenaza.

Hay que recordar que el día de ayer miércoles 25 de febrero, autoridades de seguridad de la Ciudad de México desalojaron un edificio del Poder Judicial de la Federación, en el sur de la capital, tras una amenaza de bomba que resultó falsa. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en sus redes sociales informó que personal especializado del agrupamiento 'Zorros' acudió al inmueble tras el reporte de una llamada en la que se advertía sobre un supuesto explosivo.

De acuerdo con medios de comunicación locales, la llamada que alertó provino de un hombre que se identificó como integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque la SSC no confirmó este dato. Sin embargo, la institución realizó una exhaustiva búsqueda y no se localizó ningún objeto que pusiera en riesgo la integridad física de las personas, por lo que se realizó el reingreso de los trabajadores; las autoridades no reportaron personas lesionadas ni daños materiales derivados de la alerta.

Desde la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', exlíder de la organización criminal, que murió tras un enfrentamiento armado con militares en Jalisco, en todos los medios y redes sociales circula información sobre presuntas represalias que se tomarían contra la población luego del abatimiento del supuesto criminal; hasta el momento, las acciones que se han presentado referentes al caso son bloqueos y quema de vehículos; sin embargo, se desconocen otro tipo de violencias.

uD83DuDEA8 ¡Otra presunta amenaza de bomba en edificio del Poder Judicial en #CDMX!



Ahora fue en las instalaciones de los juzgados de Ciudad Judicial en Niños Héroes la mañana de este jueves en la alcaldía Cuauhtémoc.



La alcaldesa @AlessandraRdlv confirmó que la presunta amenaza fue… pic.twitter.com/LoD75d9QtT — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) February 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui