Presidenta del INE cuestiona Reforma Electoral de Sheinbaum por eliminación del PREP; "México debe tener información"

Ciudad de México.- Este jueves 26 de febrero, en rueda de prensa, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, cuestionó la Reforma Electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual, entre sus diez puntos, destaca eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Taddei señaló que es fundamental que exista el instrumento que sustituya al PREP ya que no debe existir incertidumbre en la jornada electoral. "Lo que sí no puede suceder es que México no tenga información el día de la jornada electoral", dijo.

La consejera presidenta afirmó que el INE tiene la obligación de estar siempre para entregar información precisa durante la jornada electoral, "porque a todos los ciudadanos nos genera tranquilidad conocer la información y generamos también cultura política de aceptación, de entendimiento", declaró.

Precisó que la Reforma Electoral será sin duda un reto para el INE, pero pidió prudencia institucional para analizar de fondo. "Ahorita lo que tenemos es a bote pronto: respuestas, imaginación, percepción; pero la certeza la vamos a tener una vez que conozcamos el documento", enfatizó.

La funcionaria señaló que tanto el PREP como el conteo rápido y el cómputo oficial han sido la forma en la que la ciudadanía se informa y tiene confianza en el sistema electoral. "La pregunta es: ¿qué es lo que vamos a ofrecer? El INE siempre va a estar comprometido con entregar a la población información el mismo día", apuntó Taddei.

Por otra parte, sobre el recorte presupuestario del 25 por ciento, la consejera presidenta prefirió esperar a entender mejor la iniciativa. "¿Es 25 por ciento para cada instancia o es 25 por ciento en total? No se puede opinar de manera correcta ahorita", dijo.

¿Cuál era la función del PREP?

El INE define este sistema como el encargado de proveer los resultados preliminares de las elecciones, mediante la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD).

