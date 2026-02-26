Se revela la narconómina de 'El Mencho': Esto ganaban los pistoleros, halcones y comandantes del CJNG

Ciudad de México.- Una reciente investigación de El Universal ha revelado la narconómina y el sueldo que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', pagaba a sus halcones, sicarios, lugartenientes y los presuntos sobornos que entregaba a las autoridades. El control de gastos está establecido por diversas hojas hechas a mano o en computadora, que documentaban los cientos de miles de pesos en pagos. En una 'Lista de Muchachos' se muestra el puesto, nombre y el sueldo:

Los 'comandantes' ganaban alrededor de 4 mil a 7 mil pesos, mientras que un pistolero recibía 4 mil pesos. Entre sus nombres están: 'Moreno', 'Cosa', 'Yegua', 'Toño', 'TragaBalas', 'Placas', 'Japo', 'Sombra', 'Kike', 'Zurco', 'Muecas', 'Huracá', 'Pollo', 'Maluma', 'Matrix', 'Tello', 'Boronas', 'Pichichi', 'Chespi', 'Temo', 'Daniel', 'León', 'Armando', 'Lucas', 'Padilla', entre otros. Por su parte, a los halcones se les pagaba entre 3 mil 500 y 4 mil pesos, de los cuales figuran nombres como 'Chaparro', 'Negro', 'Tochis', 'Arechiga', 'Mojarro', 'Gonzalo', 'Said', 'Pirata', 'Gordo 2', 'La Araña', entre otros.

En una hoja realizada por medio de una computadora titulada 'La Virgen (gastos variables) diciembre', se desglosa el concepto de pago, la cantidad y la fecha que abarca del 1 al 29 de diciembre 2025. Entre los conceptos a pagar están los llamados 'bono empaque (15 señoras)', donde cada uno se marca un costo de 15 mil pesos. Además de aparecer 'gastos del chikillo', 'gastos torpedo', 'gastos tayson', 'XL' y 'gastos diablo', que cada uno varía entre los 28 mil hasta los 227 mil pesos.

En otra hoja con fecha de 7 de julio de 2025, además de mencionar cristal, soda, mota, rayas, comida, se encuentra un apartado que dice 'Pago al Gobierno': 'Lic. Wuera', que venía con pagos de 40 mil pesos, después 'PGR' con una paga de 15 mil pesos, seguido de 'Judas' por 30 mil pesos. Además de gastos en diferentes ranchos como 'San Borja', 'Las Piedras', 'El Naranjo' y 'Tecuan', que en conjunto suman un millón 362 mil 464 pesos.

En la narconómina del sur, del 3 al 9 de noviembre con año desconocido, se presentan 21 pagos que oscilan desde 15 mil pesos hasta 283 mil pesos; se hace mención de 21 zonas y, de acuerdo al número de empleados, es el pago. Algunos son 'San Cristóbal', 'Estatal Pakelas', 'Casa Sancris', con nóminas de 50 mil hasta 100 mil pesos. Zonas como el 'Tigre' tienen 80 muchachos, 'Casa P. Colorado' tiene 15, 'Tío Panthe' 34, y así sucesivamente hasta las zonas donde solo hay uno.

En el documento de su 'nómina de choque' se muestra un gasto de 89 mil pesos hacia el concepto 'Zaragoza Chapayan Alto Manchado', donde se realizan pagos de despensa y gas a 16 'muchachos'. 'El Mencho' también pagaba una nómina a 'Meco', 'Panini', 'Faja' y a otros 20 muchachos de 'Zaragoza Chapayan bajo'. Sin embargo, el Oseguera Cervantes no solo pagaba narconóminas, sino que entre sus gastos había cantidades de hasta 50 mil pesos en flores para San Juditas, santo al que le rezaba.

En las facturas realizadas a mano, se detalla cómo se destinó 20 mil 800 pesos en cuatro llantas para patrulla 'Choke', 25 mil 500 pesos para 'gastos de loco' y 5 mil 600 pesos para el pago de una antena en reparación; entre otros gastos como correctores y revelos, suman un total de 238 mil 400 pesos.

En diciembre de 2025 se desglosa un gasto de 576 mil 490 pesos que tiene como título 'Gastos de Tapalpa', donde se revela que 'El Mencho' gastó 138 mil pesos en concepto de 'Policía Tapalpa' y en 'Policía Chikilistlan'. Además de reportárselos pagos de 4 semanas a muchachos de 928 mil pesos. Entre otros gastos como tickets, comidas, mecánicos y general, junto con posadas y calcas para despensas de CJNG, mientras que para las 'Posadas Municipales de Tuito y Tomatlán' se pagaron 20 mil pesos por cada una.

En el concepto de 'Posadas 2025' se pagó un total de 210 mil pesos; en 'Apoyo Fiestas Bramador' fue un total de 50 mil pesos y otros 50 mil pesos por 'Apoyo Médico La Pintada', en donde se menciona que se pagaron alrededor de 200 mil pesos por 'Aparatos Amiguis Agua Montez' y 'Apartados GDL Montez'. Finalmente, en la nómina de 'El Mencho', los informantes recibían un pago que iba desde los 40 mil hasta los 60 mil pesos.

Fuente: Tribuna del Yaqui