Sheinbaum tiene llamada con Gianni Infantino, presidente de FIFA; confirman Mundial en México

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el máximo representante de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, mantuvieron un conversación a distancia con el objetivo de analizar los avances en la organización de la próxima Copa Mundial de 2026. Durante este intercambio, ambas partes reafirmaron el compromiso de mantener a la nación como uno de los anfitriones del torneo que comenzará en junio de este año.

El acercamiento entre la titular del Ejecutivo federal y el directivo deportivo surge en medio de dudas recientes sobre el entorno de seguridad nacional, originadas tras el operativo donde perdió la vida Nemesio Oseguera alias 'El Mencho', dirigente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Frente a este panorama, el gobierno federal optó por establecer comunicación directa para asegurar que la planificación del campeonato sigue su curso con total normalidad y sin alteraciones.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria reconoció la postura del dirigente deportivo y subrayó las gestiones de su equipo de trabajo para brindar tranquilidad sobre las condiciones del territorio. Al respecto, expresó: "Darle las gracias a las FIFA a Gianni Infantino, ayer hizo la declaración, hemos estado, yo no personalmente pero el equipo ha estado en contacto con él, explicándole que no hay ningún problema. Y ayer dijo la sede es México, las sedes son las que son y no hay ningún cambio".

Conversé por llamada telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; seguimos trabajando como hasta ahora para realizar con éxito la Copa Mundial de Fútbol 2026.



Confirmamos la confianza en el país. pic.twitter.com/CCPAkfWp4T — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 27, 2026

Por otro lado, Infantino empleó sus redes sociales para dar a conocer los resultados de esta charla, dejando en claro que las instituciones organizadoras mantienen su respaldo total a la sede mexicana. En su mensaje, el directivo mundial destacó la visión compartida de lograr un torneo memorable:

Hoy tuve una excelente conversación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Reiteré nuestra plena confianza en el país anfitrión y espero con gran entusiasmo que albergue todos los partidos programados allí, en la que será la Copa Mundial de la FIFA más inclusiva y la mejor de la historia".

Esta justa deportiva representa un reto logístico importante, ya que por primera vez en los registros del torneo, tres países compartirán la responsabilidad de albergar los encuentros. México, junto con Estados Unidos y Canadá, trabaja diariamente para garantizar instalaciones adecuadas, rutas de transporte eficientes y un ambiente seguro para los millones de aficionados que viajarán desde diversas partes del mundo. Diversas dependencias gubernamentales avanzan con planes de desarrollo en las ciudades designadas para los partidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la FIFA, Gianni Infantino, sostienen una llamada telefónica sobre la organización del Mundial 2026. Tras la conversación, Infantino expresó su “plena confianza” en México y en las sedes de CDMX, Jalisco y Nuevo León, y aseguró que… pic.twitter.com/w3Zt09T6aE — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) February 27, 2026

