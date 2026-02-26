TV Azteca solicita concurso mercantil voluntario tras fallo de la SCJN para que Grupo Salinas saldara su deuda con el SAT

Ciudad de México.- La televisora de la que es dueño Ricardo Salinas Pliego, TV Azteca, solicitará un concurso mercantil voluntario como parte de su estrategia para reorganizar pasivos y fortalecer su situación financiera. La compañía notificó que su decisión fue aprobada por su asamblea general extraordinaria de accionistas y que la solicitud se presentará en los próximos días, ya que la liquidación total de sus obligaciones fiscales de Grupo Salinas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dejó un impacto financiero significativo.

"Frente a este escenario complejo, son necesarias una serie de estrategias y acciones decisivas enfocadas en sanear sus finanzas y ordenar integralmente sus pasivos", declaró la televisora en su comunicado, explicando que los últimos años se ha enfrentado a un entorno adverso, marcado por transformaciones profundas en el sector, así como a la evolución del mercado y la invasión del entorno digital, junto a presiones financieras derivadas de distintos compromisos.

TV Azteca solicitó concurso mercantil voluntario tras el fallo de la SCJN para que Grupo Salinas saldara su deuda con el SAT

Destacando el pago de tres mil 800 millones de pesos por el pago de licencias en 2018, el impacto de la pandemia Covid-19 y la reciente liquidación total de sus obligaciones fiscales ante el SAT, en enero de 2026, lo que ha tenido como resultado un gran impacto financiero para la empresa.

Rafael Rodríguez Sánchez, director general de TV Azteca, ha expresado que el concurso mercantil voluntario es un mecanismo legal que permite ordenar los pasivos de la empresa sin afectar su operación. "El concurso mercantil permite, con la supervisión de un juez, reordenar de manera estructurada y equitativa los pasivos de una empresa de acuerdo con su capacidad de pago", agregó.

El director general explica que la empresa continuará operando con normalidad y que la medida forma parte de una decisión estratégica para el fortalecimiento de su estabilidad financiera, ya que se trata de una herramienta que busca preservar el valor de la compañía y asegurar la continuidad de sus operaciones.

Sin embargo, desde 2023 la empresa enfrenta un juicio internacional con fondos de inversión de Estados Unidos por el incumplimiento de pago de unos bonos que ascienden a aproximadamente 63 millones de dólares, por lo que el grupo de acreedores estadounidenses solicitó a la televisora declararse en bancarrota.

En enero de 2026, Grupo Salinas llegó a un acuerdo con el SAT para cubrir adeudos fiscales estimados en 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos, después de dos décadas de litigio. Aun así, TV Azteca asegura que mantiene su compromiso de fortalecer sus eficiencias financieras y operativas para garantizar la generación y producción de contenidos y asegurar su permanencia a largo plazo.

Fuente: Tribuna del Yaqui