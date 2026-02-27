Atribuyen a mala instalación el COLAPSO de ESTRUCTURA en campus Ibero CDMX; 33 alumnos atendidos (VIDEO)

Ciudad de México. - La mañana de este viernes 27 de febrero de 2026 se llevaron un tremendo susto varios graduados de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Todo quedó grabado en un video, pues instantes antes de la tragedia estaban listos para tomar la foto generacional en el interior de las instalaciones cuando, de pronto, de la nada colapsó una grada, dejando como saldo al menos 33 lesionados y cinco que fueron trasladados a hospitales cercanos.

De acuerdo con información extraoficial, en la grada se encontraban aproximadamente 150 jóvenes muy elegantes con sus togas y birretes; sin embargo, lo que debió haber sido un día feliz terminó con la movilización de diversas autoridades. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que la estructura se venció y terminó colapsando desde una altura de alrededor de tres metros.

Cabe destacar que los hechos ocurrieron en el plantel ubicado en Prolongación Paseo de la Reforma y Joaquín Gallo, en la alcaldía Álvaro Obregón; en este punto exacto rápidamente llegaron equipos de emergencia que se encargaron de revisar a los afectados y después trasladarlos a un nosocomio. Afortunadamente, como ya se pronunció el instituto, se confirmó que la vida de ninguno de los involucrados corre peligro.

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

¿Qué provocó el accidente?

"A consecuencia de la mala instalación, la estructura colapsó por el peso de las personas que se encontraban sobre ella. 23 personas resultaron afectadas con golpes y lesiones menores, de las cuales 6 fueron trasladadas para recibir atención médica", puntualizó a través de X (antes Twitter) la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Es relevante agregar que la cifra fue modificada un poco más tarde por la Universidad Iberoamericana.

Entre los puntos que es necesario aclarar está que todavía no se reportan detenidos, aunque el escrito que subió a sus redes sociales la universidad indica que el responsable es un proveedor externo. Asimismo, independientemente de los culpables directos, la institución se comprometió a darle seguimiento al caso brindándole atención psicológica a los alumnos y colaborará con las autoridades correspondientes durante las investigaciones que permitirán deslindar responsabilidades.

