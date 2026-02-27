Claudia Sheinbaum celebra que la pobreza laboral en México alcanzó su nivel más bajo en 20 años

Ciudad de México. - Este viernes 27 de febrero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó su tradicional conferencia Mañanera del Pueblo desde la ciudad de Mazatlán, en el estado de Sinaloa. En dicho evento, donde también estuvo presente el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se mostró optimista porque México registró el nivel más bajo de pobreza laboral durante el año 2025.

De hecho, a este nuevo dato lo calificó como algo “histórico” porque, según cifras reveladas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pasamos de que en 2024 estuviéramos en 35.3 por ciento a 33.9 por ciento en 2025, el nivel más bajo en los últimos 20 años. "La pobreza laboral representa la cantidad de personas que con su ingreso no pueden adquirir la canasta básica", destacó Sheinbaum Pardo.

Incluso, la representante del Poder Ejecutivo mostró una gráfica con la evolución anual. Es necesario destacar que el descenso ha sido paulatino, sin retrocesos abruptos. Cabe señalar que la pobreza laboral se enfoca en la insuficiencia del ingreso laboral frente a la canasta básica; por lo tanto, en esta estadística pueden estar incluidas personas con trabajos si sus ingresos no cubren el mínimo necesario para la alimentación.

Gráfica de datos pertenecientes al Instituto Nacional de Estadística y Geografía

2020: 44.2 por ciento 2021: 40.7 por ciento 2022: 38.9 por ciento 2023: 37.5 por ciento 2024: 35.3 por ciento 2025: 33.9 por ciento.

"En el cuarto trimestre de 2025, a nivel nacional, el porcentaje de población en pobreza laboral #PL (cuyo ingreso laboral es inferior al valor de la canasta alimentaria) fue de 32.3 por ciento, una disminución anual de 3.1 puntos porcentuales", expuso INEGI el pasado 25 de febrero de 2026 a través de una publicación en X (antes Twitter) y agregó: "Según el ámbito de residencia, la población en situación de #PL fue la siguiente: 28.1 por ciento urbano y 46.6 por ciento rural".

En el cuarto trimestre de 2025, a nivel nacional, el porcentaje de población en pobreza laboral #PL (cuyo ingreso laboral es inferior al valor de la canasta alimentaria) fue de 32.3%, una disminución anual de 3.1 puntos porcentuales.



— INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) February 25, 2026

Por su parte, volviendo a Sheinbaum Pardo, en su intervención consideró que este resultado se debe a la continuidad de la política de recuperación del salario mínimo y al fortalecimiento del mercado interno. Desde hace un tiempo, el salario mínimo ha experimentado incrementos sostenidos por encima de la inflación, algo que influyó para que aumentaran los trabajadores formales y el alza de otras remuneraciones.

