Claudia Sheinbaum defiende eliminar el PREP en la Reforma Electoral y responde a Guadalupe Taddei

Mazatlán, Sinaloa.- Este viernes 27 de febrero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó su tradicional conferencia Mañanera del Pueblo desde la ciudad de Mazatlán, en el estado de Sinaloa. Entre los diversos temas abordados, la mandataria defendió la propuesta de desaparecer el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), al asegurar que forma parte de las opiniones recabadas en los foros de la comisión de elecciones.

Durante su intervención, Sheinbaum dejó en claro que no comparte la crítica realizada por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, respecto a la posible eliminación del PREP. Cabe recordar que la funcionaria señaló en conferencia de prensa del jueves 26 de febrero que no sería viable que "no haya información el día de la jornada electoral", al referirse a los resultados preliminares.

Además, en ese contexto señaló que el Instituto Nacional Electoral implementará mesas de diálogo una vez que se conozca el documento final de la reforma electoral. Por lo tanto, para la egresada de la Universidad de Sonora, hasta que se conozca el articulado definitivo de la propuesta no es posible emitir posicionamientos concluyentes en materia del PREP. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier nueva declaración.

¿Qué respondió Claudia Sheinbaum?

En respuesta, la presidenta afirmó que el gobierno federal no coincide con la postura de Guadalupe Taddei, ya que, a su juicio, el nuevo modelo permitiría contar con resultados oficiales en menor tiempo al iniciar los cómputos distritales desde el mismo día de la jornada electoral, prescindiendo así de un sistema preliminar adicional. Además, sostuvo que la reforma forma parte de una iniciativa "bien trabajada y bien analizada".

Conferencia de prensa matutina desde Mazatlán, Sinaloa. Viernes 27 de febrero 2026 https://t.co/toreClfqWZ — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 27, 2026

"No estamos de acuerdo. Si el cómputo distrital empieza a hacerse desde el primer momento, se tendrá un resultado oficial más pronto, en el tiempo que se requiera; también están los conteos rápidos que realiza el propio INE en los procesos electorales. Entonces, ¿es distinto? Sí es distinto, pero fue parte de los foros que recogimos en distintos lugares de la República, a través de la Comisión de Elecciones que propuse para la reforma electoral", enfatizó Sheinbaum Pardo.

Fuente: Tribuna del Yaqui





