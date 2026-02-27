Clima CDMX HOY viernes 27 de febrero: Alertan FRÍO al amanecer y hasta 28°C por la tarde

Ciudad de México.- El clima en la Ciudad de México (CDMX) puede cambiar drásticamente en cuestión de horas y este viernes 27 de febrero de 2026 no será la excepción. Si planeas salir temprano, hacer actividades al aire libre o volver tarde a casa, conviene que revises el pronóstico de tiempo porque el día arrancará con frío, pero terminará con una sensación mucho más templada. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en CDMX este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información compartida en el portal web Meteored.mx, la jornada iniciará con cielo despejado y presencia de bruma, además de un ambiente frío a fresco en la región. Durante las primeras horas del día, el termómetro marcará entre 8 y 10 °C en la Ciudad de México, aunque alrededor de las 7:00 horas se esperan valores cercanos a los 11 °C, con sensación térmica similar y viento ligero.

Así será el clima en CDMX este viernes. Foto: Conagua

En zonas altas del Estado de México (Edomex) el ambiente será aún más frío. Conforme avance la mañana, el cielo se mantendrá mayormente soleado y la temperatura subirá con rapidez. Hacia el mediodía se alcanzarán alrededor de 22 °C, con índice de rayos ultravioleta (UV) muy alto, por lo que será importante usar protección solar si permaneces al aire libre. ¡También tendrás que hidratarte!

Por la tarde cambiará la sensación térmica. El ambiente será cálido, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 26 y 28°C en la capital. Se prevé cielo parcialmente nuboso, aunque sin probabilidad de lluvia en la CDMX. En contraste, para el Edomex se contemplan lluvias aisladas acompañadas de descargas eléctricas. El viento dominará del noreste con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora.

Ya por la noche, el cielo volverá a despejarse y la temperatura descenderá paulatinamente hasta situarse alrededor de los 17 a 19°C. El ambiente será más fresco, con viento moderado del noreste. En resumen, este viernes la CDMX vivirá un contraste térmico marcado: frío al amanecer, calor durante la tarde y un cierre más templado. Tomar precauciones, vestirse en capas y protegerse del sol serán claves para transitar el día sin contratiempos.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)