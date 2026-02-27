Clima HOY viernes 27 de febrero en la NOCHE: Se esperan LLUVIAS AISLADAS e INTERVALOS de CHUBASCOS en estas regiones

Ciudad de México.- Para este viernes 27 de febrero de 2026 por la noche, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera propiciará lluvias aisladas e intervalos de chubascos en varias regiones del país. Si tienes planes al exterior, es mejor que revises el pronóstico antes de salir. Aquí el reporte completo de acuerdo con la última información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No dejes de leer TRIBUNA para estar enterado de las condiciones climatológicas.

De acuerdo con la Conagua, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera propiciará tiempo estable en la mayor parte de la República Mexicana, pero en algunas regiones, por el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, se tendrán lluvias aisladas e intervalos de chubascos que podrían acompañarse con descargas eléctricas. Aquí el reporte.

Durante esta noche se mantendrá el tiempo #Atmosférico estable y sin #Lluvia en la mayor parte de #México. Más información en ??https://t.co/NOpdCkMsza pic.twitter.com/CkvAOuZQo1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 28, 2026

Por otra parte, el SMN señala que para mañana sábado 28 de febrero, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste, norte y occidente del país, mantendrá ambiente muy caluroso en dichas regiones, así como cálido a caluroso en el resto del territorio nacional. Adicionalmente, prevalecerá la onda de calor en Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Michoacán (centro y suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Guerrero (centro y este), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).

¿Dónde lloverá hoy viernes 27 de febrero de 2026 en la noche?

Lluvias aisladas en:

Jalisco

Colima

Estado de México

Ciudad de México

Puebla

Guerrero

Oaxaca

Campeche

Yucatán

Intervalos de chubascos en:

Michoacán

Chiapas

Quintana Roo

Las lluvias pronosticadas podrían acompañarse de descargas eléctricas.

¿Dónde lloverá mañana sábado 28 de febrero de 2026?

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Jalisco, Michoacán, Estado de México, Chiapas y Quintana Roo.

: Jalisco, Michoacán, Estado de México, Chiapas y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Colima, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Temperaturas para mañana sábado 28 de febrero de 2026

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Chihuahua (oeste), Sonora (centro y sur), Sinaloa (norte), Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo).

: Chihuahua (oeste), Sonora (centro y sur), Sinaloa (norte), Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste) y Yucatán.

: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste) y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Con el #VideoPronóstico del #SMNmx, infórmate de las condiciones #Meteorológicas que se prevén en #México, durante las próximas horas y mañana, sábado. ¡Excelente fin de semana! pic.twitter.com/XVoUvTETJz — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 28, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui