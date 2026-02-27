Gobierno de Sheinbaum autoriza la entrada temporal de militares estadounidenses a México

Toluca, Estado de México.- El gobierno de México otorgó la autorización para que una docena de elementos militares de Estados Unidos ingrese al territorio nacional con el propósito de participar en labores de adiestramiento conjunto con las tropas locales. Los uniformados estadounidenses forman parte del Séptimo Grupo del Comando de Operaciones Especiales Norte. Esta visita tiene el objetivo de compartir conocimientos tácticos y operativos entre ambas naciones de manera programada.

Según el Diario Oficial de la Federación, la estancia de este contingente abarcará desde el 27 de febrero hasta el 15 de julio del presente año. Las actividades de práctica y enseñanza se desarrollarán en tres lugares distintos. El primer lugar es el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales, ubicado en Temamatla, Estado de México. El segundo punto es el Centro de Adiestramiento Regional de la Primera Región Militar, situado en San Miguel de los Jagüeyes, también en la entidad mexiquense.

Finalmente, el tercer sitio de trabajo será la Base Aérea Militar Número Cuatro, localizada en la isla de Cozumel, Quintana Roo. Los 12 efectivos cruzarán la frontera portando su propio armamento de cargo y se desplazarán en una aeronave perteneciente a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América. El aterrizaje inicial de esta delegación está programado para efectuarse en la Base Aérea Militar Número Uno, ubicada en Santa Lucía, Estado de México. Una vez que concluyan todas sus actividades, el vuelo de retorno a su país de origen despegará desde las instalaciones castrenses de Cozumel.

Al finalizar este periodo de cooperación internacional, el Poder Ejecutivo tiene una responsabilidad de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo. La presidenta Claudia Sheinbaum, por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defesa), cuenta con un plazo de 30 días naturales a partir del cierre de las prácticas para entregar un informe documentado al Senado de la República. Dicho reporte deberá contener los resultados alcanzados durante los meses de trabajo conjunto.

El intercambio de conocimientos con corporaciones de otros países es una práctica regular en el sector defensa. Registros periodísticos recientes evidencian que la recepción de tropas extranjeras se ha mantenido constante. Durante la administración gubernamental del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la Cámara de Senadores otorgó un total de 16 permisos para permitir el acceso de contingentes armados de otras partes del mundo; de esas autorizaciones, 14 correspondieron a tareas de enseñanza militar.

uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83EuDE96 Soldados de élite mexicanos han vencido a EE. UU. en competencias militares



En ejercicios internacionales de élite como Cambrian Patrol (Reino Unido), unidades del Ejército Mexicano han ganado medallas de oro y plata, quedando por encima de equipos de Estados Unidos y… pic.twitter.com/uXnRTk2HWF — Foro Militar México (@foro_militar) January 27, 2026

A lo largo de la última década, la Secretaría de la Defensa Nacional ha participado en tres mil 146 cursos de capacitación con casi 60 fuerzas armadas de diversas regiones del planeta. Dentro de este volumen de cooperación, los elementos de Estados Unidos destacan por ser quienes más instrucción han impartido a las fuerzas mexicanas, sumando mil 677 jornadas de trabajo formativo. Los temas abordados en años recientes abarcan la capacidad contra armas de destrucción masiva, las operaciones en entornos de selva y el fortalecimiento táctico de las unidades de reacción, todo a través de los mecanismos parlamentarios correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui