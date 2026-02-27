¿Hoy hay Doble Hoy No Circula? Infórmate sobre quién NO circula este VIERNES 27 de febrero

Ciudad de México.- ¡La semana ha llegado a su final! Pero si antes de descansar, este viernes 27 de febrero de 2026 debes viajar en automóvil al interior de la Ciudad de México (CDMX) u otro punto de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), es importante que te informes sobre las restricciones que dicta el programa Hoy No Circula. ¿Hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula esta jornada? Aquí los detalles.

Hoy No Circula del viernes 27 de febrero de 2026:¿Quiénes NO circula hoy?

A través de sus redes sociales oficiales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) señala que este viernes 27 de febrero de 2026, el último del mes, no se han detectado altos niveles de ozono ni de contaminación en la CDMX ni en el Estado de México (Edomex), por lo que no hay Contingencia Ambiental ni Doble Hoy No Circula.

Programa Hoy No Circula del viernes 27 de febrero. Foto: CAMe

Lo anterior significa que este día solo no transitan los carros que cuentan con la terminación de placas 9 y 0, el engomado color azul y el holograma de verificación 1 y 2, según el programa Hoy No Circula.

¿Cuáles son los carros exentos del Hoy No Circula?

Los automóviles exentos del Hoy No Circula todos los días que se aplica el programa (excepto cuando se activa el Doble Hoy No Circula) son los que tienen asignado el holograma de verificación 0 y 00, además de los híbridos y eléctricos. De igual forma, pueden circular sin complicaciones los carros de personas con alguna discapacidad; los que se usan como transporte escolar, de productos perecederos, de residuos peligrosos y los que prestan servicios de seguridad pública o los que son de personal de salud.

En estos estados se aplica el programa

Cabe señalar que las restricciones funcionan de lunes a sábado en toda la Megalópolis de la República Mexicana, la cual se encuentra en el centro del país y está integrada por todas las alcaldías de la CDMX, 18 municipios del Edomex y las entidades de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. En el caso del Edomex, las restricciones de circulación se aplican sólo en 18 municipios.

Aquí la lista, para que lo tomes en cuenta y oficiales de Tránsito no te detengan y te multen:

Atizapán de Zaragoza. Coacalco de Berriozábal. Cuautitlán. Cuautitlán Izcalli. Chalco. Chicoloapan. Chimalhuacán. Ecatepec de Morelos. Huixquilucan. Ixtapaluca. La Paz. Naucalpan de Juárez. Nezahualcóyotl Nicolás Romero. Tecámac. Tlalnepantla de Baz. Tultitlán. Valle de Chalco.

El #HoyNoCircula de este viernes 27 de febrero en la #ZMVM aplica para los vehículos con #EngomadoAzul uD83DuDD35terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2, y permisos.

Recuerda que el programa permanece activo desde las 05:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, hasta las 22:00 de la noche. Si no respetas las restricciones de circulación, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) o policías de Tránsito de tu localidad podrán detenerte y aplicarte una multa, la cual podría dañar tu economía. ¡Toma precauciones!

