Ciudad de México.- El secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, ha confirmado la muerte de tres militares más, tras el operativo en donde fue abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante la conferencia 'La Mañanera del Pueblo', que se realizó este viernes 27 de febrero de 2026 en Mazatlán, Sinaloa.

Sin embargo, el general también ha comunicado que doce delincuentes murieron en acción y dos más resultaron detenidos; agrega que 25 guardias nacionales murieron durante los ataques en carreteras en Jalisco, horas después de la muerte del líder del CJNG. En dichos bloqueos fueron abatidos 34 presuntos delincuentes y 70 más fueron capturados. Además, explica que 25 militares que participaron en la operación contra 'El Mencho' aún están hospitalizados, de los cuales uno se reporta en estado de gravedad.

La Defensa Nacional confirma que van 28 muertes de militares después del operativo contra 'El Mencho'

'El Mencho' fue abatido la mañana del pasado domingo 22 de febrero de 2026 durante un operativo de las fuerzas federales en el municipio de Tapalpa, estado de Jalisco, quien fue el líder del CJNG y uno de los criminales más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria a quien diera información que condujera hacia su captura.

Se han destacado los narcobloqueos en respuesta a su captura en Jalisco, lugar donde nació el cártel, con vehículos incendiados y carreteras cerradas, que se han extendido rápidamente a diversos estados del país.

uD83DuDD35uD83DuDD34 Van 28 militares muertos por el operativo contra “El Mencho”, 25 permanecen hospitalizados, informa el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo #SVNNoticias pic.twitter.com/5VbI8ZuBjd — Sonora Visión Noticias (@SVNNoticias) February 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui