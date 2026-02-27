Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2874 de la Lotería Nacional HOY viernes 27 de febrero

Ciudad de México.- Si estás interesado en conocer al ganador del Premio Mayor del Sorteo Superior en la Lotería Nacional porque tú compraste boleto y podrías ser uno de los miles de premiados, quédate a leer TRIBUNA porque a continuación te compartiremos la lista COMPLETA de ganadores de hoy viernes 27 de febrero de 2026. Como se sabe, este día se realiza el Sorteo Superior número 2874, el cual celebra el 90 aniversario de la Escuela Superior de Educación Física (ESEF).

De acuerdo con la Lotería Nacional: "En 1936 se creó la Escuela Normal de Educación Física y en 1949, cambió a Escuela Nacional de EF, para convertirse en 1976 en licenciatura, por lo tanto, en ESEF; por ello, en este mismo 2026 estamos celebrando 50 años del egreso de quienes formaron parte de la primera generación de la licenciatura. A lo largo de nuestra historia, la ESEF ha transformado sus instalaciones, elaborado programas y planes de estudio, organizado congresos internacionales, promovido el deporte educativo y garantizado el impacto de nuestra formación en los patios de las escuelas básicas de nuestro país y de la misma ciudad de México".

¿Cuánto puedes ganar?

PREMIO MAYOR: 17 millones de pesos en dos series

Premio por serie: 8.5 millones de pesos

Costo del cachito: $40

Costo de la serie: $800

LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2874

Premio Mayor: 17 millones de pesos

En espera de resultados

Segundo premio: 1,440,000 pesos

En espera de resultados

Tercer premio: 275,000 pesos

04804

Cuarto premio: 275,000 pesos

En espera de resultados

Quinto premio: 275,000 pesos

En espera de resultados

Sexto premio: 275,000 pesos

En espera de resultados

Séptimo premio: 144,000 pesos

30278

Octavo premio: 144,000 pesos

En espera de resultados

Noveno premio: 144,000 pesos

En espera de resultados

Décimo premio: 144,000 pesos

En espera de resultados

Decimoprimer premio: 90,000 pesos

02562

Decimosegundo premio: 90,000 pesos

31225

Decimotercer premio: 90,000 pesos

01207

Decimocuarto premio: 90,000 pesos

16066

Decimoquinto premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimosexto premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimoséptimo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimoctavo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimonoveno premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Vigésimo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

La ENEF–ESEF celebra 90 años como institución referente en la formación de educadoras y educadores físicos en México, con un amplio impacto académico, profesional y social a nivel nacional.



Su trayectoria ha contribuido al fortalecimiento de la cultura física y el deporte,… pic.twitter.com/EJJ4jMYRLV — Lotería Nacional (@lotenal) February 26, 2026

