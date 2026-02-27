Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2874 de la Lotería Nacional HOY viernes 27 de febrero

Ciudad de México.- Si estás interesado en conocer al ganador del Premio Mayor del Sorteo Superior en la Lotería Nacional porque tú compraste boleto y podrías ser uno de los miles de premiados, quédate a leer TRIBUNA porque a continuación te compartiremos la lista COMPLETA de ganadores de hoy viernes 27 de febrero de 2026. Como se sabe, este día se realiza el Sorteo Superior número 2874, el cual celebra el 90 aniversario de la Escuela Superior de Educación Física (ESEF).
De acuerdo con la Lotería Nacional: "En 1936 se creó la Escuela Normal de Educación Física y en 1949, cambió a Escuela Nacional de EF, para convertirse en 1976 en licenciatura, por lo tanto, en ESEF; por ello, en este mismo 2026 estamos celebrando 50 años del egreso de quienes formaron parte de la primera generación de la licenciatura. A lo largo de nuestra historia, la ESEF ha transformado sus instalaciones, elaborado programas y planes de estudio, organizado congresos internacionales, promovido el deporte educativo y garantizado el impacto de nuestra formación en los patios de las escuelas básicas de nuestro país y de la misma ciudad de México".
¿Cuánto puedes ganar?
- PREMIO MAYOR: 17 millones de pesos en dos series
- Premio por serie: 8.5 millones de pesos
- Costo del cachito: $40
- Costo de la serie: $800
LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2874
Premio Mayor: 17 millones de pesos
En espera de resultados
Segundo premio: 1,440,000 pesos
En espera de resultados
Tercer premio: 275,000 pesos
04804
Cuarto premio: 275,000 pesos
En espera de resultados
Quinto premio: 275,000 pesos
En espera de resultados
Sexto premio: 275,000 pesos
En espera de resultados
Séptimo premio: 144,000 pesos
30278
Octavo premio: 144,000 pesos
En espera de resultados
Noveno premio: 144,000 pesos
En espera de resultados
Décimo premio: 144,000 pesos
En espera de resultados
Decimoprimer premio: 90,000 pesos
02562
Decimosegundo premio: 90,000 pesos
31225
Decimotercer premio: 90,000 pesos
01207
Decimocuarto premio: 90,000 pesos
16066
Decimoquinto premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimosexto premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimoséptimo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimoctavo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimonoveno premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Vigésimo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
