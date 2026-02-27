Pemex presenta resultados financieros; reduce su deuda en 2025 al nivel más bajo en 11 años

Ciudad de México.- La empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) ha informado este viernes 27 de febrero la reducción de su deuda al nivel más bajo visto en los últimos 11 años, al mismo tiempo que reporta que ha disminuido de manera significativa las pérdidas con respecto a las reportadas en 2024. Pemex ha confirmado que el saldo de la deuda pasó de 97 mil 632 millones de dólares en 2024 a 85 mil 248 millones de dólares al cierre del 2025.

"Al 31 de diciembre de 2025, el saldo de la deuda financiera disminuyó 13 por ciento con respecto al cierre de 2024, a 85 mil 248 millones de dólares al cierre de 2024, y 19 por ciento con respecto a 2018. Esto, producto de la gestión exitosa de los esquemas de operaciones financieras diseñados e implementados en conjunto con las secretarías de Hacienda y de Energía", comunicó el director de Pemex, Víctor Rodríguez, en conferencia con inversionistas y analistas.

"Esta ejecución también permitió mejorar el perfil de vencimientos de la deuda, disminuir el costo de financiamiento y fortalecer la liquidez de la empresa", agregó el director de Pemex. Durante 2025, Pemex registró pérdidas de 45 mil 201 millones de pesos, un monto que fue menor en 94.20 por ciento en comparación con los 780 mil 587 millones de pesos reportados en 2024.

"La mejora se explica por la reducción del costo de ventas, el menor deterioro de activos fijos, la disminución de impuestos y derechos, una mayor utilidad cambiaria y un rendimiento positivo en instrumentos financieros derivados; estos efectos fueron parcialmente contrarrestados por menores ventas", resaltó Víctor Rodríguez.

"Esta variación se debe principalmente a menores ventas de exportación, afectadas por menores volúmenes de crudo y precios más bajos, parcialmente contrarrestado por un incremento en el volumen y precio de ventas nacionales de gasolinas, diésel, combustóleo y turbosina", señaló el director de Pemex, ya que la empresa ha mencionado que el costo de las ventas, incluyendo el efecto de deterioro de activos fijos, ha sido de 277 mil millones de pesos, disminuyendo un 31.6 por ciento anual.

"Esta disminución se explica principalmente por menor deterioro de activos fijos, menores compras de productos, la eliminación de derechos de extracción y exploración, disminución en pozos no exitosos y una mejor provisión de juicios en proceso; efectos parcialmente compensados por mayores gastos de conversación y mantenimiento e incremento en servicios auxiliares pagados a terceros por operación de campos petroleros", explicó Rodríguez.

uD83DuDCCDPemex reporta en 2025 el menor nivel de deuda en más de una década, liquidez a su cadena de valor, mayor dinamismo en refinación y repunte de ventas de combustibles.



Comunicado nacional: https://t.co/1zzCP9LzHQ pic.twitter.com/7U3cDVJFZa — Petróleos Mexicanos (@Pemex) February 27, 2026

Durante el cuarto trimestre de 2025, Pemex pagó 43 millones en impuestos y derechos, incluyendo el Derecho Petrolero para el Bienestar. Un monto que hace contraste con los 205 mil millones pagados en los mismos periodos, pero en el año de 2024. "Esta disminución se debe parcialmente a que, al cierre del ejercicio 2024, se reconoció la cancelación de impuestos diferidos a favor por la desaparición del Impuesto Sobre la Renta del régimen fiscal aplicable a Pemex", finalizó el director de Pemex.

