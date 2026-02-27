SRE alerta a mexicanos, llama a evitar viajar a Medio Oriente por conflictos entre Irán e Israel

Ciudad de México.- Este viernes 27 de febrero de 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha lanzado un comunicado por medio de sus redes sociales, que mantiene un constante seguimiento sobre lo que está aconteciendo en Medio Oriente, además de recomendar a los ciudadanos mexicanos evitar viajar a los países de Irán e Israel por todo lo que ha estado aconteciendo en esa zona.

La Embajada de México en Irán ha permanecido en comunicación con los mexicanos que se encuentran dentro del país; por medio de un comunicado, estas personas han declarado su voluntad de permanecer en el país iraní. Por parte de Israel, la Embajada Mexicana también ha mantenido comunicación constante con los mexicanos residentes, al igual que con las autoridades locales. Sin embargo, la representación diplomática no ha recibido ninguna solicitud de asistencia consular por parte de la comunidad mexicana que reside en los países anteriormente mencionados.

La Secretaría de Relaciones Exteriores alerta a los mexicanos evitar viajar a Medio Oriente por posibles conflictos entre Irán e Israel

La SRE ha recomendado a la población mexicana que se encuentra en Israel e Irán seguir con las indicaciones de las autoridades locales. No obstante, las autoridades han reiterado los números telefónicos de contacto de las embajadas en caso de atención o protección consular:

el número es: +989121224463. Para la embajada en Israel, el número es: 054-316-6717.

La Cancillería ha sugerido a los mexicanos que están en el extranjero utilizar el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior (SIRME) disponible en el sitio web: sirme.sre.gob.mx con el objetivo de mantener una comunicación directa y permanente con las autoridades consulares.

