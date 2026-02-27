Tráfico CDMX HOY: ¿Dónde hay BLOQUEOS y MARCHAS este VIERNES 27 de febrero de 2026?

Ciudad de México.- Si este viernes 27 de febrero de 2026 tienes planeado moverte en automóvil por la Ciudad de México (CDMX) u otros puntos del Valle de México, es importante que revises el panorama vial antes de salir. Para hoy se tienen previstas marchas, bloqueos y concentraciones en distintas alcaldías, lo que podría provocar tráfico intenso, cierres parciales y retrasos a lo largo del día.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) informó que las movilizaciones se concentrarán en las alcaldías Cuauhtémoc, Milpa Alta y Benito Juárez, principalmente, con actividades programadas desde las 06:30 horas y hasta la tarde. ¡Aquí la información completa!

Marchas en CDMX para este viernes. Foto: C5-CDMX

Movilizaciones y marchas HOY en CDMX

Las actividades están programadas en distintos puntos estratégicos de la capital del país. Algunas serán concentraciones fijas y otras incluirán marcha con rumbo definido. Se recomienda considerar rutas alternas y anticipar tiempos de traslado.

Alcaldía Cuauhtémoc

A las 06:30 horas se prevé una concentración en Calzada San Antonio Abad s/n, en la colonia Obrera.

Más tarde, a las 11:00 horas, se realizará una concentración-marcha que partirá de Avenida Baja California y Avenida Insurgentes Sur, en la colonia Hipódromo, con rumbo a Avenida Nuevo León 56, también en la colonia Hipódromo.

Por la tarde, a las 17:00 horas, se tiene programada otra concentración en Fray Servando Teresa de Mier 32, en la colonia Centro. Estas zonas son consideradas de alta circulación, por lo que podrían registrarse afectaciones viales importantes.

Alcaldía Milpa Alta

En Milpa Alta se contempla una movilización desde las 08:00 horas en el cruce de Boulevard Nuevo León Puente y Chiapas Norte, en la colonia Santa Martha. Aunque se trata de una zona con menor carga vehicular que el centro de la ciudad, podrían presentarse bloqueos intermitentes.

Alcaldía Benito Juárez

En la alcaldía Benito Juárez habrá varias concentraciones. A las 10:00 horas se prevé una en Avenida Insurgentes Sur 795, colonia Nápoles.

Más tarde, a las 17:30 horas, otra en Avenida México Coyoacán 389, colonia Xoco.

Durante el día también se reporta una concentración en Avenida México Coyoacán 259, colonia General Anaya. Estas vialidades suelen registrar flujo constante, por lo que se recomienda precaución.

Alcaldía Iztacalco

A las 13:00 horas se prevén concentraciones en avenida Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México.

Alcaldía Miguel Hidalgo

A las 16:00 horas se prevé una concentración en la calzada Legaría y avenida Casa de la Moneda, en la colonia Irrigación

Alcaldía Coyoacán

Finalmente, a las 16:00 horas, se prevé una concentración en la avenida Miguel Hidalgo 10, en la colonia San Lucas.

Tomar previsiones es clave para evitar contratiempos. Las movilizaciones podrían generar cierres momentáneos y congestionamientos en vías primarias como Insurgentes Sur, Calzada San Antonio Abad y Avenida México Coyoacán.

¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este viernes 27 de febrero en la #ZMVM aplica para los vehículos con #EngomadoAzul terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2, y permisos.

— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 27, 2026

Revisar rutas alternas y salir con anticipación puede hacer la diferencia en tu traslado este viernes 27 de febrero.

