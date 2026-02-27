¿Vas al concierto de Shakira en el Zócalo CDMX? Calles CERRADAS y alternativas viales

Ciudad de México.- ¡La cuenta regresa ya comenzó! Tal como te informamos en TRIBUNA, la cantante colombiana Shakira ofrecerá un concierto completamente gratis en el Centro Histórico la Ciudad de México (CDMX) este domingo 1 de marzo a las 20:00 horas. El evento se realizará en la Plaza de la Constitución (Zócalo) y se espera una alta asistencia, por lo que el Gobierno capitalino anunció cierres viales en calles cercanas.

¿Te interesa asistir? Si la respuesta es afirmativa o bien, en estos días andarás en el Centro (ya sea por trabajo, escuela o diversión), es clave que te informes sobre qué calles estarán cerradas, para que así anticipes tus traslados. ¡Aquí te compartimos toda la información!

¿Vas a asistir al concierto de @shakira en el #Zócalo? uD83CuDFA4



¿Sabes qué objetos no puedes ingresar? uD83EuDD14uD83CuDF7AuD83EuDD6BuD83EuDDCA

Checa lo que SI ? y lo que NO uD83DuDEABestá permitido y evita contratiempos. uD83DuDC47uD83CuDFFC



uD83DuDCA1Recuerda: El evento es totalmente #Gratuito.

Ahí estaremos para brindarte atención y apoyo en… pic.twitter.com/vQBZwvLyKK — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 27, 2026

Cabe señalar que esta será la segunda ocasión en que la intérprete se presente en el Zócalo de CDMX, donde ya reunió a miles de personas en 2007; no obstante, debido a la fama que ha sumado en casi 10 años, se espera que la asistencia sea récord.

¿Qué calles estarán cerradas por el concierto de Shakira?

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, informó que los cierres se concentrarán en las calles aledañas a la plancha del Zócalo. Las vialidades con afectaciones serán:

José María Pino Suárez

Calle de la Palma

República de Guatemala

Donceles

Calle 5 de Febrero

20 de Noviembre

Venustiano Carranza

Avenida 5 de Mayo

Las autoridades recomiendan anticipar traslados, ya que la movilidad en el Centro Histórico podría verse afectada desde horas antes del espectáculo.

Alternativas viales para evitar tráfico en el Centro

Para reducir afectaciones, el Gobierno capitalino difundió rutas alternas que rodean la Plaza de la Constitución. Las opciones para circular son:

Eje 1 Oriente

Lorenzo Boturini

Doctor Claudio Bernard

Avenida Chapultepec

Avenida de los Insurgentes

Eje 1 Norte

Además, se exhortó a la población a salir con anticipación y considerar tiempos extra en sus recorridos.

uD83CuDFA4? Este domingo 1° de marzo a las 20:00 h, @shakira llega al Zócalo para ofrecer un concierto totalmente gratuito.



uD83DuDCCDConsulta las alternativas viales para planear tu ruta



uD83DuDC49uD83CuDFFB Así como los objetos permitidos ? y no permitidos ??#ShakiraEnElZócalo pic.twitter.com/LOcYNlfPTJ — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 24, 2026

¿Dónde consultar actualizaciones en tiempo real?

Para conocer reportes actualizados sobre cierres y movilidad, las autoridades recomiendan seguir la información del Centro de Orientación Vial (Ovial) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la cdmx, que difunden avisos durante el día en sus redes sociales oficiales. Síguelos y así sabrás qué movimientos ocurren a la capital en tiempo real.

El concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México iniciará a las 20:00 horas del domingo 1 de marzo. Si planeas circular por el Centro o asistir al evento, toma precauciones y revisa las rutas alternas para evitar contratiempos.

