¿Dónde habrá BLOQUEOS HOY sábado 28 de febrero en CDMX? Movilizaciones que afectarán el tráfico

Ciudad de México. - Este sábado 28 de febrero de 2026 se tienen previstas en la Ciudad de México (CDMX) catorce concentraciones, 21 eventos de esparcimiento, ocho rodadas ciclistas, seis rodadas motociclistas y una rodada de patines, los cuales podrían generar un importante congestionamiento vehicular. A continuación, en TRIBUNA te presentamos toda la información que necesitas.

Antes que nada, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recomienda utilizar vías alternas para evitar contratiempos y llegar tarde a tus actividades. En este inicio de fin de semana, las alcaldías con mayor afluencia serán Xochimilco, así como Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. También es importante revisar el Hoy No Circula, que aplica a vehículos con terminación de placa par y matrículas sin número, holograma 2 y automóviles foráneos.

Alcaldía Cuauhtémoc

A media mañana, a las 11:00 horas, se reunirán integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos en el Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro) y en la Glorieta de Insurgentes (Av. Insurgentes Sur y Av. Chapultepec, Col. Juárez). Realizarán una rueda de prensa para dar a conocer los espacios libres de apartheid israelí y llevarán a cabo diversas actividades artístico-culturales en solidaridad con el pueblo palestino.

Por su parte, a la misma hora, miembros de Animal Save Ciudad de México se concentrarán en la Glorieta de Insurgentes (Av. Insurgentes Sur y Av. Chapultepec, Col. Juárez) con la campaña 100 Cafés, en demanda de más opciones basadas en plantas en los menús de restaurantes y cafeterías locales. Se estima un aforo aproximado de 25 personas por lo que no olvides tomar las debidas precauciones.

Asimismo, a las 15:00 horas, Voces por la Liberación Animal se reunirán en el Palacio de Bellas Artes para el performance Explotadas por su leche, con el fin de visibilizar a las víctimas de la industria láctea. En este mismo lugar, Cultura Sin Tortura de Ciudad de México y Estado de México llevará a cabo una acción artística e informativa contra la tauromaquia en México. Por último, Anonymous for the Voiceless se concentrará en Av. Francisco I. Madero, Col. Centro Histórico, para el evento Cubo de la Verdad.

Alcaldía Tláhuac

Alrededor de las 10:00 horas, miembros del Frente de la Juventud Comunista del Valle de México se reunirán en el Centro Deportivo El Perú para la Jornada de Solidaridad con Cuba, en respuesta a la agresión imperialista y en apoyo a la lucha revolucionaria de los pueblos.

Alcaldía Xochimilco

A las 10:30 horas, integrantes de la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco se concentrarán en la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco para celebrar una reunión en la que definirán acciones en defensa del territorio y construirán soluciones sostenibles que garanticen el cumplimiento de su demanda: que cualquier plan hídrico propuesto por la Secretaría de Gestión Integral del Agua sea realmente integral.

Alcaldía Venustiano Carranza

A las 11:00 horas, miembros de Integración Multipolar y Cooperación Estratégica en México se reunirán en Techoitlan y Nezahualcóyotl, Col. Aeropuerto Arenal, para realizar la pintura de un mural antiimperialista en solidaridad con el pueblo venezolano.

Alcaldía Iztacalco

A las 13:00 horas, el colectivo Plataforma 4:20 se concentrará en Av. Río Churubusco y Añil, Col. Granjas México, para un evento político-cultural y mesa informativa. Allí se impartirán talleres enfocados en la reducción de riesgos y daños asociados al uso de drogas, el uso responsable del espacio público sin afectar a la sociedad no consumidora, así como la promoción del espacio público como un lugar de encuentro.

