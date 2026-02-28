Hoy No Circula: Estos son los autos que no transitarán en CDMX este sábado 28 de febrero del 2026

Ciudad de México.- Una vez más se han difundido las condiciones de la contaminación para el Hoy No Circula de la mañana de este sábado 28 de febrero del 2026, por lo que una vez más han empleado las redes sociales y página oficiales de dicho movimiento ambiental para informar al público como evitar las multas, señalando puntualmente los autos que no podrán transitar por las calles de la Ciudad de México, ¿acaso hay doble contingencia ambiental?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe), según se encuentren los niveles de calidad en el aire deciden el tipo de contingencia, en caso de que el monóxido de carbono supere ciertos niveles, las autoridades eligen si es necesaria una doble contingencia. Ahora, por fortuna, las autoridades han descartado una doble contingencia, asegurando que los niveles en el ambiente son aptos para seguir con el programa normal.

Dado a que en esta ocasión el programa se sigue normal y no hay doble contingencia, los autos que deben permanecer inmovilizados por ser el cuarto sábado del mes de febrero del 2026, son los que cuenten con los hologramas que terminen en 1, la terminación de placas PAR, y hologramas 2, además de los vehículos con placas foráneas. Mientras que serán los vehículos con holograma en cero y doble cero, los eléctricos e híbridos, vehículos de emergencia y de carga y con pase turístico de la CDMX, los que pueden circular a diario.

El #HoyNoCircula del 4o sábado de febrero en la #ZMVM es para: vehículos con HOLOGRAMA 1 terminación de placas #PAR, TODOS los HOLOGRAMA 2 y placas foráneas.

uD83DuDE95uD83DuDE97uD83DuDE98uD83DuDE99uD83DuDE9B#FelizSabado pic.twitter.com/BC4PPNuHID — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 28, 2026

Cabe recordar que las restricciones antes mencionadas van a comenzar desde las 05:00 horas hasta las 22:00 horas, que cambia los domingos y es diferente a los de entre semana, en la Zona Metropolitana del Valle de México, además que puede verse afectada por doble contingencia y es importante conocer el cambio. Por este motivo, el movimiento ecologista creó la página web, https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/, se actualizan los datos mencionados para evitar confusiones y errores, previniendo las consecuencias de no seguir las instrucciones.

Como es de esperarse, las autoridades correspondientes, para asegurarse de que estas normativas por el bien ambiental se cumplan, ya hay leyes que establecen los castigos, en caso de que se descubran en circulación placas que no deberían de estarlo, que en este caso son los de los números mencionados, las autoridades pueden ponerle una multa al dueño del auto, la cual equivale de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que se establece con un valor de 103.74 pesos y por lo que la penalización iría de los mil 924.40 pesos y hasta los tres mil 395 pesos.

Fuente: Tribuna del Yaqui