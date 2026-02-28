Lanzan alerta para mexicanos en Medio Oriente tras conflicto entre EU, Israel e Irán; México llama a privilegiar vía diplomática

Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió este sábado 28 de febrero de 2026 una alerta dirigida a las y los ciudadanos mexicanos que se encuentren en países de Medio Oriente y el Golfo Pérsico, ante la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, situación que ha elevado los riesgos de seguridad en la región.
La cancillería explicó que es fundamental que las y los connacionales estén localizables y puedan recibir información oficial o asistencia consular de manera oportuna. Por ello, recomendó verificar o actualizar sus datos en el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior (SIRME), herramienta que facilita la comunicación con embajadas y consulados en caso de emergencia.
La tensión aumentó tras ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, seguidos por una respuesta iraní con misiles y drones dirigidos a posiciones israelíes y bases estadounidenses en la zona. El intercambio ha generado alertas internacionales y preocupación por una posible ampliación del conflicto.
Recomendaciones a connacionales
Entre las recomendaciones emitidas por la SRE para mexicanos en la región se encuentran:
- Verificar la vigencia de pasaportes y documentos oficiales.
- Mantener copias digitales de documentos personales.
- Registrar o actualizar su información en el SIRME.
- Informar a familiares en México sobre su ubicación y situación.
- Seguir las indicaciones de seguridad emitidas por autoridades locales.
La Secretaría recordó que las embajadas y consulados cuentan con canales de atención para casos de emergencia y subrayó que mantener información actualizada permite una respuesta más eficiente en caso de requerirse asistencia.
México llama a privilegiar la vía diplomática en Medio Oriente
La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su profunda preocupación por los recientes acontecimientos en Medio Oriente y lanzó un llamado urgente a todas las partes para evitar el uso de la fuerza y priorizar el diálogo.
"En relación con los acontecimientos en Medio Oriente, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su profunda preocupación y hace un llamado urgente a todas las partes, para que privilegien la vía diplomática y se abstengan del uso de la fuerza, con el fin de preservar la paz y la estabilidad en la región.
En apego a nuestros principios constitucionales de política exterior y a la convicción pacifista de nuestro país, exhortamos a evitar escalar más el conflicto, cuyas consecuencias humanitarias y efectos sobre la población civil y la estabilidad global serían graves. Reiteramos la necesidad de resolver las controversias mediante el diálogo y la negociación", expresó la cancillería en un boletín.
Fuente: Tribuna del Yaqui