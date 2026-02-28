Lanzan alerta para mexicanos en Medio Oriente tras conflicto entre EU, Israel e Irán; México llama a privilegiar vía diplomática

Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió este sábado 28 de febrero de 2026 una alerta dirigida a las y los ciudadanos mexicanos que se encuentren en países de Medio Oriente y el Golfo Pérsico, ante la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, situación que ha elevado los riesgos de seguridad en la región.

La cancillería explicó que es fundamental que las y los connacionales estén localizables y puedan recibir información oficial o asistencia consular de manera oportuna. Por ello, recomendó verificar o actualizar sus datos en el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior (SIRME), herramienta que facilita la comunicación con embajadas y consulados en caso de emergencia.

uD83DuDD34 DW Noticias 28 febrero: Más de 200 muertos en Irán dejan ataques de EE. UU. e Israel



La ofensiva deja también más de 700 heridos, según la Media Luna Roja de Irán. Como represalia, la República Islámica lanzó varias oleadas de misiles. Algunos alcanzaron bases estadounidenses… pic.twitter.com/sV07N3MkFU — DW Español (@dw_espanol) February 28, 2026

La tensión aumentó tras ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, seguidos por una respuesta iraní con misiles y drones dirigidos a posiciones israelíes y bases estadounidenses en la zona. El intercambio ha generado alertas internacionales y preocupación por una posible ampliación del conflicto.

Recomendaciones a connacionales

Entre las recomendaciones emitidas por la SRE para mexicanos en la región se encuentran:

Verificar la vigencia de pasaportes y documentos oficiales.

Mantener copias digitales de documentos personales.

Registrar o actualizar su información en el SIRME.

Informar a familiares en México sobre su ubicación y situación.

Seguir las indicaciones de seguridad emitidas por autoridades locales.

La Secretaría recordó que las embajadas y consulados cuentan con canales de atención para casos de emergencia y subrayó que mantener información actualizada permite una respuesta más eficiente en caso de requerirse asistencia.

México llama a privilegiar la vía diplomática en Medio Oriente

La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su profunda preocupación por los recientes acontecimientos en Medio Oriente y lanzó un llamado urgente a todas las partes para evitar el uso de la fuerza y priorizar el diálogo.

"En relación con los acontecimientos en Medio Oriente, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su profunda preocupación y hace un llamado urgente a todas las partes, para que privilegien la vía diplomática y se abstengan del uso de la fuerza, con el fin de preservar la paz y la estabilidad en la región.

En apego a nuestros principios constitucionales de política exterior y a la convicción pacifista de nuestro país, exhortamos a evitar escalar más el conflicto, cuyas consecuencias humanitarias y efectos sobre la población civil y la estabilidad global serían graves. Reiteramos la necesidad de resolver las controversias mediante el diálogo y la negociación", expresó la cancillería en un boletín.

Comunicado de la SRE sobre los acontecimientos en Medio Oriente. https://t.co/YIXntDxLCQ pic.twitter.com/drgWX7AqxA — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 28, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui