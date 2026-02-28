Resultados COMPLETOS de GANADORES Chispazo de HOY, sábado 28 de febrero del 2026; estos son los NÚMEROS GANADORES

Ciudad de México.- Este sábado 28 de febrero de 2026, se celebra Chispazo en la Lotería Nacional y TRIBUNA te presenta los resultados del Chispazo de las Tres: Sorteo: 11855 y del Chispazo Clásico: Sorteo: 11856, por lo que tienes dos oportunidades de ganar este día. Aquí los resultados de hoy.

Recuerda que el sorteo Chispazo se celebra todos los días a las 15:00 horas (tiempo Ciudad de México) y a las 21:00 horas (tiempo Ciudad de México).

Estos son los NÚMEROS GANADORES de hoy sábado 28 de febrero

Chispazo de las Tres: Sorteo: 11855

03-14-17-23-24

Resultados | Sorteos de las tres #TrisDeLasTres No. 35644

Número ganador: 0-5-5-7-6

Multiplicador: NO #ChispazoDeLasTres No. 11855

Números ganadores: 03-14-17-23-24 — Lotería Nacional (@lotenal) February 28, 2026

Chispazo Clásico: Sorteo: 11856

En espera de resultados

¿Qué es el Chispazo?

Es un sorteo de la familia de los Sorteos Electrónicos más sencillo de ganar. No tiene bolsa mínima garantizada, ya que su premiación depende de las ventas que se acumulen para cada sorteo.

El juego consiste en que debes escoger una combinación posible de 5, 6 o hasta 7 números, de un conjunto del 1 al 28, y esperar a que la máquina de Chispazo seleccione tu combinación, donde basta acertar en dos números para ganar.

Si juegas Chispazo, la página de la Lotería Nacional da la recomendación de no perder tus comprobantes físicos o digitales para que puedas cobrar tu premio. "Tu boleto es muy importante, porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, así que mantenlo en un lugar seguro y cuida que no se maltrate. Para poder cobrar es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras", señala la página.

¿Cuánto cuesta jugar Chispazo?

El costo es de 10 pesos por cada combinación de cinco nuevos a elección propia.

RESULTADOS DE AYER

¡Revisa si la suerte estuvo de tu lado!

Consulta la mascarilla con todos los resultados de nuestros sorteos electrónicos.

— Lotería Nacional (@lotenal) February 28, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui / Lotería Nacional