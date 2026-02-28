"Tienen que hacer su parte": Sheinbaum pide a Estados Unidos detener tráfico de armas a México

Ciudad de México.- Durante su estancia Sinaloa para dar inicio a las labores de construcción de un nuevo hospital, la mandataria federal, Claudia Sheinbaum Pardo, envió un mensaje directo a la administración de los Estados Unidos, encabezada por Donald Trump. En su discurso se centró en la exigencia de reciprocidad dentro de la estrategia de seguridad fronteriza, señalando la necesidad de que el país vecino asuma su responsabilidad en el control del flujo de armamento que ingresa ilegalmente a suelo mexicano.

La postura de la presidenta se fundamenta en la idea de que la seguridad es una tarea compartida. Según lo expresado por la titular del Ejecutivo, si el gobierno estadounidense espera que México mantenga esfuerzos constantes para evitar que las drogas lleguen a su territorio, resulta justo y necesario que ellos actúen con la misma firmeza para detener el envío de rifles, pistolas y municiones hacia el sur. En sus palabras, los principios de soberanía no se ponen sobre la mesa de negociación, ya que México es una nación libre que toma sus propias decisiones.

Este reclamo no surge de la nada. Un día antes, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aportó datos que ilustran la magnitud del problema. De acuerdo con el informe de Omar García Harfuch, el 80 por ciento de las armas de fuego que las autoridades logran incautar en el país tienen su origen en el mercado estadounidense. Entre los artículos asegurados se encuentran ametralladoras, fusiles de gran alcance, equipos tipo Barret y una gran cantidad de cartuchos con alto poder de destrucción.

Sinaloa representa un punto central en esta problemática. Las estadísticas estatales muestran que una de cada cinco armas recuperadas en la nación se encuentra en dicha entidad. Esta concentración se vincula con la situación de inseguridad que se agudizó en el estado a partir de septiembre de 2024, cuando surgieron choques violentos entre grupos delictivos antagónicos tras la división interna de una organización criminal. A partir de este escenario, el gobierno federal determinó reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en la región.

En Culiacán iniciamos la construcción del Hospital Regional de Especialidades del IMSS que tendrá 395 camas; está a cargo de nuestros ingenieros militares, los mejores del mundo. Sinaloa no está solo; su presidenta, el gabinete y las Fuerzas Armadas estamos con ustedes. ¡Que viva… pic.twitter.com/nLC3974wYo — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 28, 2026

Armas, drogas y personas aseguradas

Desde el primer día de octubre de 2024 hasta mediados de febrero de 2026, los operativos han arrojado la detención de 2 mil 225 personas vinculadas con delitos de fuerte impacto social. Asimismo, se han retirado de las calles 33 toneladas de diversas drogas y se procedió a la destrucción de 1 mil 942 laboratorios y centros de producción de sustancias sintéticas como las metanfetaminas. En cuanto al decomiso de armamento en Sinaloa, las fuerzas federales han asegurado 4 mil 850 armas en el lapso mencionado, lo cual representa la quinta parte de los aseguramientos totales en todo México.

Ante este panorama, el gobierno mexicano mantiene procesos de investigación activos para identificar las rutas y los métodos que permiten la entrada de estos objetos desde el norte. Existe un intercambio de información constante entre las agencias de ambos países con el fin de reducir este flujo, bajo la premisa de que frenar el tráfico de armas es tan fundamental como detener el paso de estupefacientes. La mandataria concluyó que, en este esfuerzo de cooperación, cada nación debe cumplir con su parte de forma equitativa.

Fuente: Tribuna del Yaqui