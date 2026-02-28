(VIDEO) Partido Verde se deslinda de Pedro Segura tras polémica por corrido dedicado a 'El Mencho'

Ciudad de México. - Este pasado viernes 27 de febrero de 2026 se pronunció públicamente el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sobre la polémica en torno a Pedro Segura Valladares, excandidato del PT y Partido Verde a la gubernatura de Guerrero, luego de que en redes sociales se hiciera viral un video donde se observa al político en plena fiesta en su rancho de Tepecoacuilco, pidiendo y cantando un corrido dedicado a Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, líder abatido del CJNG, junto al grupo musical Los Alegres del Barranco.

Quien compartió el video en X (antes Twitter) fue el periodista Carlos Loret de Mola, donde se ve claramente a Segura Valladares entonando un fragmento de El Del Palenque para después decirles a los músicos: "Yo me la canto, tú nomás dame el tono…". Sin embargo, de inmediato la agrupación agregó: "Lamentablemente, aunque la tocamos, a nosotros nos puede perjudicar como ya pasó, no queremos salir afectados".

A raíz de lo anterior, el político subió un video asegurando que no se trataba de un homenaje a El Mencho, porque se consideraba una persona "limpia" y que únicamente disfruta de los corridos. Además, según Loret de Mola, el hombre lo amenazó; incluso, comenzó la aclaración con "el perro que me ladra le doy un balazo en el hocico" y, acompañado de varios insultos, le exigió que se fuera a trabajar en la siembra.

Comunicado

Partido Verde se deslinda de Pedro Segura

A través de un comunicado, el PVEM aclaró que este personaje no es militante ni miembro del partido, ya que únicamente fue postulado en 2021 como candidato externo dentro de la coalición integrada por el PT y el Partido Verde Ecologista de México, por lo que su participación estuvo limitada al proceso de ese año. Asimismo, enfatizaron que desde ese periodo no han vuelto a mantener contacto.

Las amenazas en mi contra de un hombre del régimen. ¿A este también lo defenderán la presidenta y sus aliados? #Loret en @latinus_us pic.twitter.com/5vOQxAqRxL — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 27, 2026

"En el Partido Verde condenamos cualquier acto de apología del delito o intento de glorificación de la vida criminal que tanto daño ha causado al país", puntualizó el escrito, y continuaron solicitando a las autoridades actuar contra Pedro Segura: "Solicitamos a las mismas tomar las medidas correspondientes para determinar cualquier responsabilidad con la que pudiera haber incumplido", destacaron.

Fuente: Tribuna del Yaqui