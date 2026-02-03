Clima HOY martes 3 de febrero de 2026 en la NOCHE: LLUVIAS FUERTES y FRÍO por frente frío 33 en estas regiones

Ciudad de México.- Para esta noche de martes 3 de febrero de 2026 se esperan lluvias fuertes y frío en diversas regiones del país por el frente frío número 33, así que si tienes planes para estar en el exterior o salir, es mejor que consultes el pronóstico del clima completo. A continuación, el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas de hoy y durante las primeras horas del miércoles 4 de febrero. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

De acuerdo con Conagua, durante esta noche y madrugada del miércoles, el frente frío número 33 recorrerá el norte y noreste de México, e interaccionará con la corriente en chorro subtropical, ocasionando viento frío. Además, un canal de baja presión sobre el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generará chubascos y lluvias. Aquí el reporte detallado.

¿Dónde lloverá este martes 3 de febrero de 2026 en la noche?

Lluvias:

Tamaulipas

Veracruz (Huasteca Alta)

Guanajuato

Jalisco

Colima

Chiapas

Chubascos:

Michoacán

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

El reporte del SMN señala que para mañana, el frente frío número 33 recorrerá el noreste y oriente del territorio nacional, ocasionando lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, además de chubascos en estados del centro, sur y sureste del territorio nacional.

¿Cuál es el pronóstico de lluvias para mañana miércoles 4 de febrero de 2026?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Sierra Gorda, Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital), Oaxaca y Guerrero.

San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Sierra Gorda, Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital), Oaxaca y Guerrero. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Alta, Sotavento, Papaloapan, Olmeca y Los Tuxtlas), Tabasco y Chiapas.

Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Alta, Sotavento, Papaloapan, Olmeca y Los Tuxtlas), Tabasco y Chiapas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Zacatecas, Aguascalientes y Colima.

: Zacatecas, Aguascalientes y Colima. Posible caída de nieve o aguanieve, durante la noche: cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

