Clima México HOY 3 de febrero de 2026: ¿Cuáles serán los efectos del Frente Frío 33?

Ciudad de México.- Antes de salir de casa este martes 3 de febrero de 2026, conviene revisar cómo se comportará el clima en México a lo largo del día. Las condiciones atmosféricas estarán marcadas por la presencia de vientos fuertes, lluvias en algunas regiones y temperaturas extremas, tanto de calor como de frío. Este panorama puede afectar traslados, actividades al aire libre y zonas carreteras, por lo que vale la pena tomar precauciones desde temprano. ¡Aquí los detalles!

Así será el clima en México este jueves

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este martes el Frente Frío número 33 ingresará al norte y noreste del territorio nacional y se combinará con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical. Esta interacción provocará vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre los 40 y 60 kilómetros por hora en estados como Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León.

Además, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera favorecerá vientos fuertes en la península de Baja California y el golfo de California. En el oriente del país, una circulación anticiclónica ubicada sobre el Golfo de México propiciará evento de surada, con rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz. Estas condiciones podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, así como complicaciones en zonas urbanas y carreteras.

Pronóstico de lluvias para hoy

Durante este martes, los canales de baja presión extendidos sobre la Península de Yucatán, el sureste y el occidente del país, junto con el ingreso de humedad del océano Pacífico, favorecerán la presencia de lluvias en varias entidades. Se prevén intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas en Michoacán, Estado de México, Guerrero y Oaxaca. Asimismo, se esperan lluvias aisladas en Tamaulipas, Veracruz en la región de la Huasteca Alta, Jalisco, Colima, Ciudad de México, Puebla, Chiapas y Quintana Roo.

En el resto del país, la probabilidad de lluvia será baja, aunque no se descartan bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, principalmente por la mañana y durante la noche.

Pronóstico de temperaturas en México

El contraste térmico será uno de los principales rasgos del día. Durante la tarde, se espera ambiente cálido a caluroso en gran parte del país. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 35 y 40°C en Sinaloa, Michoacán, Guerrero y la costa de Oaxaca. En otras entidades como Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Morelos, el suroeste de Puebla y la costa de Chiapas, los valores máximos se ubicarán entre los 30 y 35 grados.

En contraste, las temperaturas mínimas serán muy bajas en zonas serranas del norte y centro del país. Se pronostican valores de entre menos 10 y menos 5°C con heladas en regiones montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. En zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, las mínimas irán de menos 5 a 0 grados. Otras regiones del centro registrarán temperaturas de entre 0 y 5°C, lo que podría provocar congelamiento de la carpeta asfáltica en puntos específicos.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)