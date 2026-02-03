Conceden suspensión definitiva al exgobernador de Chihuahua César Duarte

Ciudad de México.- Un juez federal con sede en Toluca concedió este martes 3 de febrero de 2026 la suspensión definitiva al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, la cual frena por tiempo indefinido la apertura a juicio oral en el proceso que se le sigue por su presunta responsabilidad en el delito por operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 73 millones de pesos.

La resolución emitida por el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal, Daniel Marcelino Niño Jiménez, ordena suspender el procedimiento penal hasta que concluya la etapa intermedia del juicio de amparo interpuesto por la defensa del exmandatario estatal. César Duarte empleó un esquema de simulación de apoyos para el sector ganadero, pero los recursos del erario fueron a dar a empresas donde él era el socio mayoritario. Después, se cree que las transferencias llegaban a sus cuentas personales o las de su esposa e hijos, las mismas que sumaron alrededor de 73.9 millones de pesos, según la imputación de la Fiscalía General de la República (FGR).

El 13 de enero del año en curso, el mismo juez federal otorgó una primera protección mediante la suspensión provisional. Esta medida cautelar permite frenar temporalmente los efectos del auto de vinculación mientras se analiza el fondo del amparo. Sin embargo, la resolución de este martes eleva esa protección a suspensión definitiva, lo que implica que el procedimiento penal en el juzgado de control quedará detenido hasta que se resuelva completamente el juicio de garantías.

El juez federal deberá resolver el fondo del juicio de amparo, es decir, determinar si efectivamente hubo violaciones constitucionales en el procedimiento que culminó con la vinculación a proceso del 10 de diciembre. Si el amparo se concede, el auto de vinculación podría quedar sin efectos y el caso tendría que reponerse desde el punto donde ocurrió la irregularidad. Si se niega, el proceso penal en Almoloya continuaría su curso normal hacia las siguientes etapas.

El 8 de diciembre del año anterior, la Fiscalía General de la República aprehendió al exgobernador César Duarte. Este es el primer caso del orden federal que él enfrenta, ya que, desde su extradición de Estados Unidos, hace tres años, solo se le pudo juzgar por delitos del fuero común.

