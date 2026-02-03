CURP Biométrica: Adultos mayores ya pueden iniciar el trámite gratuito; COSTOS y REQUISITOS

Ciudad de México.- Con el objetivo de tener un mejor acceso a salud, trámites bancarios y, de manera prioritaria, la gestión de programas sociales y pensiones federales, la CURP Biométrica ya se encuentra disponible para adultos mayores. Siendo una versión actualizada de la Clave Única de Registro de Población, en la que se agregarán huellas dactilares, fotografía, firma digital y, en algunos casos, el registro del iris.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) decretó que la implementación de la CURP Biométrica se efectuará de manera gradual en todo el país. Por el momento, el proceso no es obligatorio, aunque el documento permitirá utilizarse como identificación oficial, teniendo la misma validez que otros documentos vigentes.

CURP biométrica: adultos mayores ya pueden iniciar el trámite gratuito

La Secretaría de Gobernación ha expresado que el trámite es voluntario y solo puede realizarse con el consentimiento expreso de la persona interesada. Por su parte, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado que nadie está obligado a tramitarla en 2026, pero ha aclarado que la CURP Biométrica será clave para agilizar y facilitar los trámites de gobierno y el acceso a programas sociales, además de la localización de personas desaparecidas en el país.

Las autoridades han señalado que la emisión de la CURP Biométrica es gratis. Los adultos mayores interesados en realizar el trámite deben presentarse personalmente, con la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente, puede ser INE , pasaporte o cédula profesional.

, pasaporte o cédula profesional. CURP tradicional, para validar la información registrada.

tradicional, para validar la información registrada. Acta de nacimiento.

Durante la cita, el personal autorizado captura las huellas dactilares, toma la fotografía y la digitalización de la firma. Finalizado el trámite, se enviará al correo proporcionado un comprobante de inscripción al Registro Nacional de Población.

Las instalaciones para tramitar la CURP biométrica pueden ser en los siguientes lugares:

Módulos del RENAPO .

. Oficinas del Registro Civil .

. Módulos móviles.

Aunque la CURP biométrica no es obligatoria, presenta un paso importante hacia un sistema de identificación más seguro. Adicionalmente, antes de acudir a la cita para realizar el trámite, se recomienda verificar que los datos personales estén correctos, llevar la documentación en buen estado, además de conservar el comprobante que se entregará al finalizar el registro; en caso de algún error, se puede solicitar la corrección en el mismo módulo.

#TeExplicoElSabu | uD83EuDEAA La CURP biométrica está en camino de convertirse en identificación oficial. Te explicamos a partir de cuándo deberá ser aceptada en trámites y qué implicaciones tiene para dependencias públicas e instituciones privadas. https://t.co/Y2qcU55aq1 — El Sabueso (@ElSabuesoAP) February 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui