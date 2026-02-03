¡El amor está en el aire! Profeco da recomendaciones para cuidar tus financias este San Valentín

Ciudad de México.- En el Día de San Valentín, es fácil caer en decisiones impulsivas que terminan haciendo un desajuste en el presupuesto; por este motivo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó algunas recomendaciones para celebrar el amor y la amistad sin afectar las finanzas.

En la fase del enamoramiento todo es más intenso hay euforia y un enorme deseo de agradar a la otra persona. Los especialistas lo llaman 'materialismo afectivo' donde se crea una idea de que mientras más caro el regalo, es más grande el amor. Sumándose la oxitocina la hormona que se encargar de provocar el amor que se libera al tener contacto físico y puede desencadenar la perdida de la noción de cuanto estamos gastando.

Por este motivo la Profeco, a través de la Revista del Consumidor, da las siguientes recomendaciones:

No gastar de más, la compañía siempre es el mejor regalo, no es necesario gastar de más para demostrar cariño. Definir cuánto puedes gastar. Elegir los detalles con sentido; busca regalos que reflejen el vínculo con tu pareja Compra con anticipación, esto, con el objetivo de evitar el aumento de precios en la temporada por alta demanda. Aprovecha las promociones Compara el precio de las tiendas en línea con las tiendas físicas. Verifica al proveedor al comprar en línea No hacer uso de los meses sin intereses Cambia espectáculos lujosos por actividades accesibles Opta por las experiencias, los paseos al aire libre o las caras escritas a mano son algunas de las alternativas memorables. Implementar estrategias de ahorro, pueden aprovechar las promociones de algunos establecimientos o las tarjetas de cliente frecuente.

En México los tres regalos más frecuentes para el Día de San Valentín son:

Cena romántica

Flores, especialmente los ramos de rosas

Chocolates y dulces

Profeco adjunta que los regalos preferidos para demostrar afecto son ropa, accesorios perfumes y joyería, pero nos recuerda que las expresiones sinceras de afecto valen mucho más que cualquier gasto material además de que cuidar de tus finanzas también es una señal de amor propio y compartido.

