Ciudad de México.- El programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 dio inicio el día 2 de febrero del presente año; aunque aún no se ha establecido fecha límite para registrarse, se ha informado que la convocatoria permanecerá abierta hasta que se ocupen los 36 mil lugares disponibles en zonas focalizadas.

Con el objetivo de que personas entre 18 y 29 años obtengan una alternativa de formación durante 12 meses, en la cual los participantes serán conocidos como aprendices y desarrollarán habilidades técnicas y profesionales bajo la supervisión de un tutor, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro busca facilitar la inserción laboral mediante este esquema.

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 inicia registro: ¿Cuál es la fecha límite para registrarse?

Para el 2026, el programa contempla un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos, el cual refleja el salario mínimo vigente, además de contar con seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que cubre enfermedades generales, maternidad y riesgos laborales durante el tiempo de capacitación.

Para ser partícipe del programa es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 29 años.

No estar trabajando ni estudiando al momento del registro.

Identificación vigente

CURP

Comprobante de domicilio

Subir una fotografía reciente a la plataforma: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx

Aceptar la carta de compromiso y términos del programa.

Una vez seleccionado un centro de trabajo, el aprendiz debe revisar el plan de trabajo y la respuesta del tutor. Si es aceptado, se comenzará de manera formal con la capacitación, en la cual, durante el proceso, se realizarán evaluaciones mensuales para verificar el cumplimiento de horarios y responsabilidades.

De acuerdo con las autoridades, este esquema busca responder a las necesidades del mercado laboral mientras impulsa el desarrollo personal y profesional de los jóvenes. Las autoridades reiteran consultar únicamente información publicada en canales institucionales para evitar fraudes o desinformación. Para resolver dudas sobre el programa, las personas interesadas pueden consultar la plataforma oficial, llamar a la Línea del Gobierno 079 o marcar al 800 841 2020 para reportes con la tarjeta de apoyo económico.

? Así, las y los jóvenes pueden acceder a oportunidades de capacitación y desarrollo laboral. uD83EuDD29#jovenesconstruyendoelfuturo #elfuturoesjoven #postulacionesjcf pic.twitter.com/ywh81iDeid — Jóvenes Construyendo el Futuro (@JovConFuturo) February 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui