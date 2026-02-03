Lotería Nacional: Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Mayor No. 4000 de HOY martes 3 de febrero

Ciudad de México.- Este martes 3 de febrero de 2026 juega el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional. ¿Compraste tu cachito? Si la respuesta es sí, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Mayor No. 4000, que festeja los 35 años de la Fundación Alfredo Harp Helú. Aquí te presentamos los resultados de este sorteo.

De acuerdo con la información compartida por la Lotería Nacional, Alfredo Harp Helú ha llevado adelante en los últimos 35 años, una de las obras filantrópicas más amplias y reconocidas de México. "Desde principios de la década de 1990, ha impulsado un modelo de filantropía que no reacciona solamente a las solicitudes de ayuda, sino que de manera proactiva emprende acciones que tienen un impacto significativo y medible en la sociedad, orientadas por una visión de largo plazo".

"Sus diversos programas ayudan a impulsar proyectos de amplio alcance, sin enfoque regional, relacionados con la educación, el fomento a la cultura, medio ambiente, salud, asistencia social, proyectos productivos y deporte, agrupándolos desde el año 2000 en tres fundaciones que tienen en común el amor por México y por su gente: Fundación Alfredo Harp Helú, Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca y Fundación Alfredo Harp Deporte".

Desde Lotería Nacional, reconocemos 35 años de la Fundación Alfredo Harp Helú, cuyo compromiso con la educación, la cultura, el deporte y el desarrollo social ha contribuido de manera significativa al bienestar y progreso de México.



Compra tus cachitos en… pic.twitter.com/IgkP9hITwL — Lotería Nacional (@lotenal) February 3, 2026

¿Cuánto puedes ganar en el Sorteo Mayor?

Premio Mayor: 21 millones de pesos en tres series

Premio por serie: 7 millones de pesos

Costo del cachito: $30

Costo de la serie: $600

RESULTADOS del Sorteo Mayor No. 4000 de hoy martes 3 de febrero de 2026

Premio Mayor 21 millones de pesos:

22470

Segundo premio 2,550,000 pesos:

56621

Tercer premio 900,000 pesos:

56632

Cuarto premio 240,000 pesos:

43539

Quinto premio 240,000 pesos:

07979

Sexto premio 240,000 pesos:

14625

Séptimo premio 240,000 pesos:

31980

Octavo premio 120,000 pesos:

19050

Noveno premio 120,000 pesos:

32114

Décimo premio 120,000 pesos:

38018

Decimoprimer premio 120,000 pesos:

24847

Decimosegundo premio 120,000 pesos:

25550

Fuente: Tribuna del Yaqui / Lotería Nacional