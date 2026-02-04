Clima HOY miércoles 4 de febrero de 2026 en la NOCHE: LLUVIAS FUERTES y CHUBASCOS en estas regiones

Ciudad de México.- Para esta noche de miércoles 4 de febrero de 2026 se esperan lluvias fuertes y chubascos por el frente frío número 33 en interacción con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, así que si tienes planes para estar en el exterior o salir, es mejor que consultes el pronóstico del clima completo. A continuación, el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas de hoy y durante las primeras horas del jueves 5 de febrero. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

De acuerdo con Conagua, el frente frío número 33, en interacción con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, propiciará lluvias y chubascos. Además, la masa de aire polar que impulsa al sistema frontal generará evento de 'Norte' muy fuerte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora (km/h). Además, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera al occidente de la península de Baja California, en combinación con la corriente en chorro subtropical, originará vientos fuertes con rachas de 50 a 70 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua. Aquí el reporte detallado.

El #SMNmx te informa las condiciones #Meteorológicas que se esperan para esta noche y la madrugada del jueves, a través de su video #VideoPronóstico. ¡Buenas noches! pic.twitter.com/vgSRvH3bER — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 5, 2026

¿Dónde lloverá este miércoles 4 de febrero de 2026 en la noche?

Lluvias fuertes en:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Veracruz (Huasteca Alta, Sotavento, Papaloapan, Olmeca y Los Tuxtlas)

Tabasco

Chiapas

San Luis Potosí (Huasteca)

Hidalgo (Sierra Gorda, Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango)

Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Huasteca Baja y Las Montañas)

Oaxaca

Lluvias puntuales muy fuertes:

Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental)

Veracruz (Totonaca, Nautla y Capital)

Caída de granizo en:

Zacatecas

Aguascalientes

Colima

Guanajuato

Jalisco

Michoacán

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla (Angelópolis)

¿Cuál es el pronóstico de lluvias para mañana jueves 5 de febrero de 2026?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Olmeca) y Oaxaca.

Veracruz (Olmeca) y Oaxaca. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas), Tabasco y Chiapas.

Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas), Tabasco y Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Nautla, Capital y Las Montañas).

: Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Nautla, Capital y Las Montañas). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo (Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Sotavento) y Campeche.

Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo (Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Sotavento) y Campeche. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.

Con el #Pronóstico general vespertino, infórmate de las condiciones del tiempo que se prevén durante esta noche y las primeras horas del jueves ??https://t.co/R8Yan9wj3l pic.twitter.com/lRbn0tNZp4 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui