Clima México HOY 4 de febrero: Conagua ALERTA lluvias fuertes y caída de nieve en estas zonas

Ciudad de México.- Antes de salir de casa este miércoles 4 de febrero de 2026, es importante revisar el pronóstico del clima en México, ya que distintas condiciones atmosféricas afectarán a gran parte del país. Lluvias intensas, descenso marcado de temperaturas, rachas fuertes de viento y hasta posible caída de nieve en zonas montañosas forman parte del panorama previsto para este día. ¡Aquí la información para que tomes precauciones!

Así será el clima en México este miércoles

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este día el Frente Frío número 33 avanzará sobre el noreste y oriente del territorio nacional, generando un escenario de tiempo inestable en varias regiones. La masa de aire polar que lo impulsa, combinada con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, provocará efectos significativos como lluvias fuertes, evento de Norte y un nuevo descenso de las temperaturas en amplias zonas del país.

Así será el clima en México este miércoles. Foto: Conagua

El Frente Frío 33 interactuará con distintos sistemas atmosféricos, dando origen a un evento de Norte intenso, principalmente en las costas de Tamaulipas y Veracruz, con oleaje elevado que durante la noche se extenderá hacia el istmo y el golfo de Tehuantepec, afectando zonas de Oaxaca y Chiapas. Además, una circulación ciclónica en niveles medios y altos al oeste de la península de Baja California, en conjunto con la corriente en chorro subtropical, ocasionará rachas de viento en el noroeste del país.

Pronóstico de lluvias para hoy

Las condiciones atmosféricas favorecerán lluvias puntuales fuertes en zonas del noreste y oriente, con especial incidencia en regiones de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero. También se prevén intervalos de chubascos en entidades del centro, occidente y sureste, como Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México (Edomex), Ciudad de México (CDMX), Morelos, Tlaxcala, Tabasco y Chiapas, mientras que en Zacatecas, Aguascalientes y Colima se esperan lluvias aisladas.

Estas precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas y generar riesgos como deslaves, encharcamientos e incremento en niveles de ríos y arroyos. Durante la noche, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote, además de posibles bancos de niebla que reducirán la visibilidad en carreteras.

Pronóstico de temperaturas en México

En cuanto a las temperaturas, el ambiente contrastará entre regiones. Se esperan valores máximos de 35 a 40°C en estados del Pacífico y sur del país como Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas, mientras que en Durango, Nayarit, Jalisco y Colima las máximas oscilarán entre 30 y 35°C.

Por otro lado, el ingreso de aire polar ocasionará temperaturas mínimas gélidas, con heladas de hasta -10 grados en zonas montañosas de Baja California, Chihuahua y Durango. Valores de -5 a 0°C se esperan en regiones serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, mientras que en otras entidades del centro las mínimas se mantendrán entre 0 y 5°C.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)