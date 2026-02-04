CNDH "no realizó escrutinio sólido" sobre el gobierno de AMLO, acusa Human Rights Watch

Ciudad de México.- El Informe Mundial 2026 de Human Rights Watch (HRW) señala que México atraviesa un "retroceso democrático" heredado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Según el organismo, durante su gestión se debilitó la independencia judicial y la transparencia, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), bajo el mando de Rosario Piedra, "no realizó un escrutinio sólido" sobre el Poder Ejecutivo. Esta falta de contrapeso ha dejado un escenario complejo para la administración de Claudia Sheinbaum.

Uno de los puntos más alarmantes es la Reforma Judicial aprobada en septiembre de 2024. HRW advierte que esta medida, que obliga a todos los jueces a ir a elección popular, "podría socavar gravemente la independencia judicial". Mientras las primeras elecciones de este tipo se celebraron en junio de 2025, la violencia no ha dado tregua. Con una tasa de homicidios superior a 25 por cada 100 mil habitantes, la situación en estados como Sinaloa se agravó tras la captura de 'El Mayo' en Estados Unidos, evento que "desencadenó enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa" y dejó miles de muertos.

El tema de las desapariciones sigue siendo una herida abierta. Para 2025, la cifra oficial superó las 130 mil personas desaparecidas desde 1952. Ante el hallazgo de restos humanos y hornos subterráneos en Jalisco, el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas inició un examen histórico para determinar si estas prácticas son "generalizadas o sistemáticas". No obstante, la presidenta Sheinbaum negó la existencia de "desaparición forzada desde el Estado", mientras que desde el Senado de la República se buscó sancionar a los representantes de las Naciones Unidas.

En cuanto a la libertad de expresión, México se mantiene como uno de los lugares más letales para la prensa. Durante 2025, al menos siete periodistas fueron asesinados y se registraron 51 casos de acoso judicial contra críticos del gobierno. La violencia también alcanzó a los activistas; el informe destaca el hallazgo sin vida de la abogada indígena Sandra Domínguez en Oaxaca. HRW concluye que, pese al cambio de mando, persisten "graves abusos cometidos por el Ejército" y una impunidad estructural que impide que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

En conclusión, el organismo internacional subraya que el Estado de Derecho en México enfrenta un desafío existencial. La combinación de una Reforma Judicial incierta, la militarización de la seguridad pública y los constantes ataques a la labor periodística dibujan un futuro incierto. Para HRW, la gestión de Claudia Sheinbaum tiene la tarea urgente de revertir estas tendencias para evitar que el deterioro democrático se vuelva irreversible en los próximos años de su mandato.

