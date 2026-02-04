Día Mundial Contra el Cáncer: efemérides del 4 de febrero en México y el mundo

Ciudad de México.- El 4 de febrero conmemora el Día Mundial Contra el Cáncer; es un día global de sensibilización con el objetivo de concientizar y promover la detención, identificación y tratamiento contra el cáncer.
De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud, en México el cáncer es la tercera causa de muerte; la Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que entre el treinta y cincuenta por ciento de las defunciones del cáncer se pueden prevenir, además de ser curable si se detecta y trata a tiempo, reduciendo la mortalidad y los gastos en el tratamiento. Tener una alimentación balanceada, realizar actividad física de manera regular, evitar el consumo de sustancias como el tabaco y el alcohol, acudir de manera habitual a revisión médica son algunas medidas preventivas.
No obstante, en México, el 4 de febrero es una fecha especial debido a varios hechos que marcaron su historia nacional y mundial. Aquí todos los acontecimientos importantes celebrados este día:
Efemérides de 'un día como hoy' 4 de febrero:
- 1493: Cristóbal Colón embarca desde la isla la Española hacia España regresando así de su primer viaje americano a bordo de la niña.
- 1789: George Washington es elegido como el primer Presidente de los Estados Unidos.
- 1794: En Francia, en el marco de la Revolución francesa, el gobierno elimina la esclavitud.
- 1821: Iturbide invita a Guerrero para conferenciar sobre los planes de pacificación e independencia
- 1827: El general Gregorio Arana es denunciado como el principal conspirador a favor de España.
- 1830: El Congreso aprueba una ley que declara a Vicente Guerrero con 'imposibilidad para gobernar'.
- 1834: El Congreso promulga un decreto para incentivar la colonización de Texas con población mexicana, una medida que trata de suavizar la amenaza de separación territorial.
- 1864: El pianista y compositor Ricardo Castro nace en la ciudad de Durango
- 1903: Se elige una comisión de 42 personas que deberá estudiar todos los aspectos del problema de la plata y presentar un dictamen a las autoridades hacendarias.
- 1909: En la carta que Porfirio Díaz le envía al gobernador de Coahuila, Miguel Cárdenas, le explica que no apoyaría públicamente la candidatura de Venustiano Carranza a la gubernatura del estado, pero que tampoco diría de forma abierta que no lo apoyaría.
- 1914: El gobierno de Estados Unidos otorga absoluta libertad para la exportación de armas y municiones a México.
- 1918: El general Cándido Aguilar ocupa la Secretaría de Relaciones Exteriores.
- 1924: En la India, el Gobierno británico libera al líder nacionalista Mahatma Gandhi.
- 1927: El Gobierno levanta la prohibición que pesaba sobre los clérigos extranjeros para poder residir en el país (sin embargo, la prohibición continúa para los sacerdotes españoles), en México.
- 1941: Nace Guillermo Carrillo Arena, arquitecto y político mexicano.
- 1945: En el marco de la Segunda Guerra Mundial, los líderes Winston Churchill (del Reino Unido), Franklin Delano Roosevelt (de Estados Unidos) y Iósif Stalin (de la Unión Soviética) celebran la Conferencia de Yalta, en Crimea (Unión Soviética) y se dividen sus zonas de influencia en Europa.
- 1950: Se celebra la Asamblea Nacional del PRI. Por primera vez se reelige el presidente del partido Rodolfo Sánchez Taboada.
- 1957: Fallece Miguel Covarrubias, pintor, caricaturista y museógrafo.
- 1973: Nace Óscar de la Hoya, boxeador mexicano-estadounidense.
- 1976: Fallece el militar y político mexicano, Dámaso Cárdenas del Río.
- 1987: Se inicia la venta al público de las acciones de los bancos nacionalizados en 1982. Las instituciones bancarias más grandes del país, Banamex y Bancomer, ofrecen en el mercado de valores la primera emisión de sus certificados de aportación patrimonial.
- 1992: Europa se detecta una importante disminución del nivel de la capa de ozono en el Ártico y los países del norte.
- 1996: Muere Manolo Fábregas, actor hispano-mexicano.
- 2000: Fracasa el diálogo entre las partes en conflicto en la UNAM.
- 2004: Entra en línea la red social Facebook, fundado por Mark Zuckerberg.
- Se celebra el Día Mundial contra el Cáncer y el Día Internacional de la Fraternidad Humana.
Fuente: Tribuna del Yaqui