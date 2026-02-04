Ciudad de México.- El 4 de febrero conmemora el Día Mundial Contra el Cáncer; es un día global de sensibilización con el objetivo de concientizar y promover la detención, identificación y tratamiento contra el cáncer.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud, en México el cáncer es la tercera causa de muerte; la Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que entre el treinta y cincuenta por ciento de las defunciones del cáncer se pueden prevenir, además de ser curable si se detecta y trata a tiempo, reduciendo la mortalidad y los gastos en el tratamiento. Tener una alimentación balanceada, realizar actividad física de manera regular, evitar el consumo de sustancias como el tabaco y el alcohol, acudir de manera habitual a revisión médica son algunas medidas preventivas.

No obstante, en México, el 4 de febrero es una fecha especial debido a varios hechos que marcaron su historia nacional y mundial. Aquí todos los acontecimientos importantes celebrados este día:

Día Mundial Contra el Cáncer: efemérides del 4 de febrero en México y el mundo

1493: Cristóbal Colón embarca desde la isla la Española hacia España regresando así de su primer viaje americano a bordo de la niña.

1789: George Washington es elegido como el primer Presidente de los Estados Unidos.

1794: En Francia, en el marco de la Revolución francesa , el gobierno elimina la esclavitud .

1821: Iturbide invita a Guerrero para conferenciar sobre los planes de pacificación e independencia

1827: El general Gregorio Arana es denunciado como el principal conspirador a favor de España.

1830: El Congreso aprueba una ley que declara a Vicente Guerrero con 'imposibilidad para gobernar'.

con 'imposibilidad para gobernar'. 1834: El Congreso promulga un decreto para incentivar la colonización de Texas con población mexicana, una medida que trata de suavizar la amenaza de separación territorial.

1864: El pianista y compositor Ricardo Castro nace en la ciudad de Durango

nace en la ciudad de Durango 1903: Se elige una comisión de 42 personas que deberá estudiar todos los aspectos del problema de la plata y presentar un dictamen a las autoridades hacendarias.

1909: En la carta que Porfirio Díaz le envía al gobernador de Coahuila, Miguel Cárdenas , le explica que no apoyaría públicamente la candidatura de Venustiano Carranza a la gubernatura del estado, pero que tampoco diría de forma abierta que no lo apoyaría.

1914: El gobierno de Estados Unidos otorga absoluta libertad para la exportación de armas y municiones a México.

1918: El general Cándido Aguilar ocupa la Secretaría de Relaciones Exteriores .

1924: En la India, el Gobierno británico libera al líder nacionalista Mahatma Gandhi .

. 1927: El Gobierno levanta la prohibición que pesaba sobre los clérigos extranjeros para poder residir en el país (sin embargo, la prohibición continúa para los sacerdotes españoles), en México.

1941: Nace Guillermo Carrillo Arena , arquitecto y político mexicano.

1945: En el marco de la Segunda Guerra Mundial , los líderes Winston Churchill (del Reino Unido), Franklin Delano Roosevelt (de Estados Unidos) y Iósif Stalin (de la Unión Soviética) celebran la Conferencia de Yalta, en Crimea (Unión Soviética) y se dividen sus zonas de influencia en Europa.

1950: Se celebra la Asamblea Nacional del PRI . Por primera vez se reelige el presidente del partido Rodolfo Sánchez Taboada .

1957: Fallece Miguel Covarrubias , pintor, caricaturista y museógrafo.

1973: Nace Óscar de la Hoya , boxeador mexicano-estadounidense.

1976: Fallece el militar y político mexicano, Dámaso Cárdenas del Río .

1987: Se inicia la venta al público de las acciones de los bancos nacionalizados en 1982. Las instituciones bancarias más grandes del país, Banamex y Bancomer , ofrecen en el mercado de valores la primera emisión de sus certificados de aportación patrimonial.

y , ofrecen en el mercado de valores la primera emisión de sus certificados de aportación patrimonial. 1992: Europa se detecta una importante disminución del nivel de la capa de ozono en el Ártico y los países del norte.

1996: Muere Manolo Fábregas , actor hispano-mexicano.

, actor hispano-mexicano. 2000: Fracasa el diálogo entre las partes en conflicto en la UNAM.

2004: Entra en línea la red social Facebook , fundado por Mark Zuckerberg .

Se celebra el Día Mundial contra el Cáncer y el Día Internacional de la Fraternidad Humana.

"Nunca sabes que tan fuerte eres, hasta que ser fuerte es tu única opción".



Fuente: Tribuna del Yaqui