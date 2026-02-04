"Es absolutamente falso": Sheinbaum rechaza que el NARCO gobierne México, como dice Trump

Ciudad de México.- Este miércoles 4 de febrero, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre su relación con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que si bien ha calificado esta como "buena y cordial", enfrenta polémicas porque el jefe de Estado de los Estados Unidos (EU) ha repetido en varias ocasiones que la nación mexicana es gobernada por cárteles del narcotráfico.

Ante esto, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano calificó como "absolutamente falso" que en el país gobiernen los cárteles del narcotráfico. Subrayó que estas declaraciones no afectarán la relación que tiene con Trump, pero enfatizó que en territorio mexicano gobierna el pueblo de México: "Es falso, eso [las declaraciones de Trump] no quiere decir que no nos hablemos con respeto. es absolutamente falso".

La presidenta @Claudiashein insistió en que su relación con Donald Trump es de respeto y minimizó los comentarios del republicano sobre el control del crimen organizado en México.



Acusó que las pruebas presentadas por EU son sobre Genaro García Luna, quien se encuentra preso. pic.twitter.com/BNBhuWIRsV — Animal Político (@Pajaropolitico) February 4, 2026

En México gobierna un solo ente, el pueblo de México; nadie más", dijo Sheinbaum este miércoles.

En su intervención desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, la presidenta recordó que, en enero de 2025, la Casa Blanca difundió un comunicado en el que se aludía al caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio del expresidente panista Felipe Calderón, para sustentar supuestos vínculos entre autoridades mexicanas y la delincuencia organizada.

Sheinbaum cuestionó que ese sea el principal argumento del Gobierno de EU y puntualizó que se trata de un caso que corresponde a administraciones anteriores, no al actual Gobierno Federal, ni al anterior, encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO): "¿Esa fue la prueba?", cuestionó la mandataria, al tiempo que reiteró que su administración no protege ni pacta con el crimen organizado.

La mandataria defendió la estrategia de seguridad de su administración y reiteró que la relación con EU se mantiene bajo principios de cooperación, respeto a la soberanía y corresponsabilidad, especialmente en temas como el tráfico de drogas y de armas.

Es importante recordar que, en ocasiones anteriores, el presidente de EU ha señalado que enviará ataques militares por tierra a México para combatir los cárteles de droga, no obstante, Sheinbaum ha respondido que esta acción no es necesaria y que México es un país soberano.

Fuente: Tribuna del Yaqui