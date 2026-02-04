Jornada laboral de 40 horas podría contar con dos días de descanso; el Senado votaría la próxima semana

Ciudad de México.- El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños, abrió la posibilidad de que en la Reforma de Jornada Laboral de 40 horas, se cuente con dos días de descanso por cada cinco trabajados. Durante la mañana de este miércoles 4 de febrero, el funcionario federal se reunió con los senadores de Morena en su reunión previa para intercambiar detalles sobre la reforma en materia de jornada laboral de 40 horas.

Durante una entrevista, se le preguntó a Baruch Bolaños si se establecerá en dicha reforma se establezca claramente que los trabajadores deberán contar con dos días de descanso, a lo que respondió: "Lo que vamos a hacer es dejar constitucionalmente con muchísima claridad 40 horas a la semana. Sumado esto a que hay ocho horas de trabajo diario, pues bueno, estamos con muchísima claridad que da justamente ese margen para que sean cinco días de trabajo a la semana".

Previo a estas declaraciones, el funcionario sostuvo un encuentro con el grupo parlamentario de Morena en el Senado para delinear los pormenores de la reforma en materia de jornada laboral de 40 horas en México. Y es que esta iniciativa de reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se encuentra ya aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado y se prevé que la próxima semana suba al pleno para ser votada.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, indicó que serán las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos las que dictaminarán el proyecto para reformar y adicionar diversas disposiciones del artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, el coordinador Ignacio Mier le manifestó su felicitación por el incremento histórico que ha tenido el salario mínimo en el país.

La reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas será avalada por el Senado la próxima semana y no se prevé que haya cambios a la iniciativa enviada por el Ejecutivo, ya que cuenta con el respaldo del sector empresarial, aseguró Ignacio Mier. De igual manera, explicó que la reforma será gradual; "va a ser flexible, entrarán en comunicación las organizaciones de los trabajadores para irlo regulando conforme a las características y al giro específico de cada una de las empresas".

Fuente: Tribuna del Yaqui