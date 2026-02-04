Ciudad de México.- En el análisis realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en febrero de 2026, donde se examinaron decenas de marcas de pasta dental disponibles en México, se reveló que no todas las pastas dentales que se venden en el país cumplen con lo que se promete, ya sea incumpliendo con el etiquetado, contenido declarado o las que cuentan con precios muy elevados.

Profeco identificó los productos que afectan al consumidor, especialmente en productos con mayor precio. Los principales problemas que se encontraron son:

Leyendas no comprobadas: definiciones como ' vegano ' o ' libre de crueldad ' que no están verificadas.

' o ' ' que no están verificadas. Información incompleta: origen o importador no está declarado de manera correcta.

Errores en contenido neto: productos que no cuentan con la cantidad establecida en la etiqueta o imagen.

Falta de flúor: Con un precio elevado, algunos productos no cuentan con protección anticaries.

Precio desproporcionado: con un precio 10 veces más elevado que marcas que sí cumplen con lo básico.

Leyendas engañosas y precios excesivos: las pastas dentales peor evaluadas por la Profeco

En el estudio, Profeco revela que las peor evaluadas son:

Radius, siendo una de las marcas más caras con un precio de 271 pesos por envase, no ofrece la protección anticaries que se compara con opciones más baratas y no declara contar con flúor. Tom's, con un precio que ronda los 134 pesos por 100 gramos, contiene menor concentración de flúor que la mayoría de las opciones económicas. Marcas 'orgánicas': Además de no contar con un flúor ni ofrecer ninguna ventaja técnica, es de las más caras en el mercado, costando hasta 270 pesos.

Profeco adjuntó que también hay algunas pastas que presentan errores en su contenido neto al decir que contienen 100 ml cuando en realidad contienen menos de 90 ml. Lo que indica que el consumidor paga por una cantidad que no existe. En el estudio también se revela que hay algunas marcas que llegan a tener un costo de 450 pesos por envase; bajo la premisa de 'orgánica', 'bio' o 'natural', cuentan con la misma cantidad de pH y flúor que las opciones económicas.

Por otra parte, las opciones más económicas y de calidad son:

Crest Estudio Anti-Azúcar tiene un precio de 20 pesos por 100 g y contiene 1,444 ppm de flúor.

tiene un precio de 20 pesos por 100 g y contiene 1,444 ppm de flúor. Crest Complete con un precio de 31 pesos por 100 ml y 1,490 ppm de flúor.

con un precio de 31 pesos por 100 ml y 1,490 ppm de flúor. Colgate Triple Acción costando 36 pesos por 100 ml y cuenta con 1,444 de flúor.

En febrero, la @RdelConsumidor celebra e informa. En esta edición encontrarás: #NuestraVoz: 50 años de la #Profeco defendiendo tus derechos. Un recorrido por nuestra historia y el impacto en tu vida diaria. #ParaEnterarse: La Profeco te defiende. Conoce cómo intervenimos… pic.twitter.com/U2O0PBTsJo — Profeco (@Profeco) February 4, 2026

Profeco nos recuerda que pagar más no siempre significa mejor calidad, concluyendo que las mejores pastas dentales son las más baratas, e invita a los consumidores a comparar etiquetas para ayudarlos a ahorrar sin comprometer su salud bucal.

Fuente: Tribuna del Yaqui