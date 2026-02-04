Resultados COMPLETOS de GANADORES Chispazo de HOY, miércoles 4 de febrero del 2026; estos son los NÚMEROS PREMIADOS

Ciudad de México.- Este miércoles 4 de febrero de 2026, se celebra Chispazo en la Lotería Nacional y TRIBUNA te presenta los resultados del Chispazo de las Tres: Sorteo: 11807 y del Chispazo Clásico: Sorteo: 11808, por lo que tienes dos oportunidades de ganar este día. Aquí los resultados de hoy.

Recuerda que el sorteo Chispazo se celebra todos los días a las 15:00 horas (tiempo Ciudad de México) y a las 21:00 horas (tiempo Ciudad de México).

Estos son los NÚMEROS PREMIADOS

Chispazo de las Tres: Sorteo: 11807

9-18-21-24-16

Chispazo Clásico: Sorteo: 11808

5-14-21-22-24

¿Qué es el Chispazo?

Es un sorteo de la familia de los Sorteos Electrónicos más sencillo de ganar. No tiene bolsa mínima garantizada, ya que su premiación depende de las ventas que se acumulen para cada sorteo.

El juego consiste en que debes escoger una combinación posible de 5, 6 o hasta 7 números, de un conjunto del 1 al 28, y esperar a que la máquina de Chispazo seleccione tu combinación, donde basta acertar en dos números para ganar.

Si juegas Chispazo, la página de la Lotería Nacional da la recomendación de no perder tus comprobantes físicos o digitales para que puedas cobrar tu premio. "Tu boleto es muy importante, porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, así que mantenlo en un lugar seguro y cuida que no se maltrate. Para poder cobrar es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras", señala la página.

RESULTADOS DE AYER

¡Ya puedes consultar los resultados de nuestros sorteos electrónicos del día de ayer! uD83EuDD29

Revisa tus números y descubre si la suerte estuvo de tu lado uD83CuDF40

uD83DuDD0E Descárgalos aquí: https://t.co/hjyhbFRymA pic.twitter.com/DgyuOCjmFj — Lotería Nacional (@lotenal) February 4, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui / Lotería Nacional