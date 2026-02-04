Sheinbaum reacciona a nuevos archivos Epstein con NOMBRES de empresarios mexicanos: ¿Qué dijo?

Cuauhtémoc, Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este miércoles 4 de febrero de 2026, la mandataria fue cuestionada sobre la nueva polémica del caso Jeffrey Epstein, cuyos archivos revelan que empresarios y políticos mexicanos tenían comunicación con el magnate, quien fue encarcelado por diversos delitos de abuso sexual y violaciones.

Ante esto, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano recordó que las pesquisas por el caso de Jeffrey Epstein (quien murió encarcelado en 2019) se desarrollan en Estados Unidos (EU), no obstante, afirmó que el Gobierno de México colaborará con las autoridades de dicho país, en caso de que el Departamento de Justicia solicite apoyo formal para investigar presuntos vínculos del entorno del millonario con México.

#EnLaMañanera | “Es una investigación de EU”: la presidenta Sheinbaum evita hablar sobre los mexicanos mencionados en los archivos de Epstein pic.twitter.com/UBQM14eccM — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) February 4, 2026

Sheinbaum dejó en claro que todas las investigaciones sobre el caso Epstein corresponden a la justicia estadounidense, aunque México no se cerrará a participar si así se requiere por la vía institucional: "Es una investigación que se tiene que hacer en Estados Unidos; si el Departamento de Justicia solicita la colaboración de México, pues participaremos, pero es una investigación que ocurre en Estados Unidos".

Caso Jeffrey Epstein: Mexicanos, involucrados

Las declaraciones de la presidenta se dan luego de que una nueva entrega de documentos relacionados con Jeffrey Epstein revelara posibles conexiones del empresario y su círculo cercano con México, lo que volvió a colocar el caso en la agenda pública. Los empresarios mexicanos Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim, María Asunción Aramburuzabala y Paula Cussi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, aparecen en correos y listas incluidos en los archivos del depredador sexual Jeffrey Epstein.

No obstante, es importante señalar que ser mencionado en los expedientes no significa que hayan cometido algún delito. Hasta el momento, no se ha esclarecido cuál era la relación de estos magnates con Epstein. Sheinbaum subrayó que, hasta el momento, no existe una solicitud oficial por parte de EU para que autoridades mexicanas intervengan en las indagatorias, por lo que el seguimiento permanece en el ámbito de la justicia estadounidense.

