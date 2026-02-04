Tráfico en CDMX HOY: Marchas, BLOQUEOS y movilizaciones este miércoles 4 de febrero 2026

Ciudad de México.- Si tienes un viaje programado a la Ciudad de México (CDMX) o necesitas seguir de cerca lo que ocurre en la capital del país, es importante conocer las marchas, bloqueos y movilizaciones sociales previstas para este miércoles 4 de febrero de 2026, ya que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías, principalmente en zonas céntricas. Aquí en TRIBUNA te compartimos los detalles.

Precaución: Marchas y BLOQUEOS en CDMX HOY 4 de febrero

De acuerdo con información del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5 CDMX), para este día se tienen programadas diversas concentraciones y una marcha que impactarán vialidades clave como el Centro Histórico, avenidas principales y zonas de alta afluencia.

Marchas y movilizaciones de este miércoles en CDMX. Foto: C5

Movilizaciones en la alcaldía Cuauhtémoc

La alcaldía Cuauhtémoc será la más afectada este miércoles, al concentrar la mayor parte de las movilizaciones sociales previstas desde la mañana y hasta la tarde.

A las 10:00 horas, se tiene programada una concentración en Plaza de la Constitución número 1 , ubicada en la colonia Centro Histórico, una de las zonas con mayor tránsito vehicular y peatonal de la capital.

, ubicada en la colonia Centro Histórico, una de las zonas con mayor tránsito vehicular y peatonal de la capital. Posteriormente, a las 11:30 horas, se prevé otra concentración en James Sullivan 133, en la colonia San Rafael , lo que podría generar afectaciones en vialidades cercanas y calles secundarias.

, lo que podría generar afectaciones en vialidades cercanas y calles secundarias. Más tarde, a las 14:30 horas, se reporta una concentración adicional en avenida José María Pino Suárez 2 , también en la colonia Centro Histórico, punto que conecta con diversas arterias importantes.

, también en la colonia Centro Histórico, punto que conecta con diversas arterias importantes. A las 15:30 horas, se tiene registrada una concentración-marcha en avenida Chapultepec y avenida Balderas , en la colonia Doctores, con destino hacia Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico. Esta es orquestada por trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) . Las autoridades advierten que la ruta aún no está definida, por lo que podrían presentarse cierres intermitentes o desvíos en diferentes vialidades.

, en la colonia Doctores, con destino hacia Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico. Esta es orquestada por . Las autoridades advierten que la ruta aún no está definida, por lo que podrían presentarse cierres intermitentes o desvíos en diferentes vialidades. Finalmente, a las 18:00 horas, se prevé otra concentración en avenida Balderas y Artículo 123, en la colonia Centro, lo que podría complicar la circulación durante el horario vespertino.

Concentraciones en Xochimilco

En la alcaldía Xochimilco, el C5 CDMX informó que a las 10:00 horas se realizará una concentración en el cruce de Circuito Javier Piña y Palacios con Licenciado Martínez de Castro, en la colonia San Mateo Xalpa. Aunque se trata de una zona con menor carga vehicular que el centro de la ciudad, no se descartan afectaciones locales.

Movilización en Iztapalapa

La alcaldía Iztapalapa también registrará actividad social este miércoles. A las 11:00 horas, se tiene prevista una concentración en avenida Reforma 50, en la colonia Lomas de San Lorenzo, lo que podría generar congestión en calles aledañas.

Recomendaciones ante afectaciones viales

Autoridades capitalinas recomiendan a automovilistas y usuarios del transporte público anticipar tiempos de traslado, utilizar rutas alternas y mantenerse atentos a los reportes oficiales, especialmente en zonas como el Centro Histórico, Chapultepec, Balderas y Pino Suárez, donde se concentran varias de las movilizaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui / C5 CDMX