Así será la NUEVA MONEDA de 10 PESOS; es actualizada por primera vez desde el año 2000

Ciudad de México.- En 2026 comenzará a circular una nueva moneda de 10 pesos que contará con diferentes modificaciones en sus aleaciones, además de incorporar nuevos elementos tecnológicos, como se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a través del decreto de la reforma de la 'Ley monetaria de los Estados Unidos Mexicanos'. Siendo así la primera vez que se modifica desde el año 2000.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de sus redes sociales, dio a conocer que la nueva modificación implica la optimización de su fabricación, el reforzamiento de la seguridad antifalsificación y la incorporación de elementos tecnológicos.

La nueva modificación en la moneda de 10 pesos: será actualizada por primera vez desde el año 2000

La SHPC menciona que el centro de la moneda se fabricará con distintas aleaciones, como lo son la plata sterling o acero recubierto de níquel, y para el anillo periférico, será compuesto por bronce-aluminio o acero recubierto de bronce. Para los usuarios, el cambio no será muy evidente, ya que la moneda será un poco menos pesada, además de ser visualmente casi idéntica; aun así, el DOF dio a conocer las siguientes características:

Forma : Circular.

: Circular. Peso : Será la sumatoria de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico.

: Será la sumatoria de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico. Parte central : Se conoce que puede ser de plata esterlina, alpaca plateada o acero recubierto de níquel.

: Se conoce que puede ser de plata esterlina, alpaca plateada o acero recubierto de níquel. Anillo periférico : Puede ser de aleación de bronce-aluminio, acero recubierto de bronce o de alpaca dorada.

: Puede ser de aleación de bronce-aluminio, acero recubierto de bronce o de alpaca dorada. Valor facial : 10 pesos mexicanos.

: 10 pesos mexicanos. Diámetro: 28 mm.

La DOF también informa que la cara de la moneda tendrá el 'Escudo Nacional' con la leyenda 'Estados Unidos Mexicanos' formando un semicírculo en la parte superior. Sin embargo, el reverso tendrá en la parte central este círculo de la 'piedra del sol', el cual representa a Tonatiuh con la máscara de fuego.

Finalmente, en el anillo perimétrico, por la parte llevará al centro el símbolo '$10', a su izquierda el año de fabricación y a la derecha el símbolo de la Casa de la Moneda 'Mo', y en la parte inferior tendrá la leyenda 'DIEZ PESOS'.

La nueva moneda de 10 pesos tendrá importantes cambios en su material, diseño y elementos de seguridad, con el objetivo de optimizar su fabricación, sea más resistente y difícil de falsificar, anunció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.https://t.co/zUjMfJiEkI — La Silla Rota (@lasillarota) February 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui