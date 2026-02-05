Clima HOY jueves 5 de febrero de 2026 en la NOCHE: Advierten LLUVIAS FUERTES y MUY FUERTES en estas regiones

Ciudad de México.- Para esta noche de jueves 5 de febrero de 2026 se está advirtiendo que se esperan lluvias fuertes y muy fuertes, mientras que la presencia del frente frío número 33 seguirá generando bajas temperaturas en varias regiones del país. Así que si tienes planes para estar en el exterior o salir, es mejor que consultes el pronóstico del clima completo. A continuación, el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas de hoy y durante las primeras horas del viernes 6 de febrero. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con Conagua, el frente frío número 33 propiciará chubascos, lluvias fuertes y lluvias muy fuertes en varias regiones del país. Además, una masa de aire polar asociada al sistema frontal mantendrá evento de 'Norte'. Con lo anterior, prevalecerá ambiente frío a muy frío, heladas y bancos de niebla en zonas de los estados del norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana.

"Simultáneamente, un canal de baja presión en el occidente del territorio nacional, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico, propiciará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el occidente, centro y sur de México. Por otra parte, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en el noroeste del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical, propiciará lluvias aisladas y fuertes rachas de viento en la región mencionada", señala el reporte del SMN. Aquí el reporte detallado.

Con el #VideoPronósticol vespertino del #SMNmx, infórmate de las condiciones del tiempo que se esperan durante esta noche y la madrugada del viernes. ¡Buenas noches! pic.twitter.com/h1QQccfj8X — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 6, 2026

¿Dónde lloverá este jueves 5 de febrero de 2026 en la noche?

Chubascos en:

Puebla (Valle Serdán)

Veracruz (Nautla y Capital)

Campeche

Lluvias fuertes en:

Puebla (Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Las Montañas)

Lluvias puntuales muy fuertes en:

Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

¿Cuál es el pronóstico de lluvias para mañana viernes 6 de febrero de 2026?

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Estado de México, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua