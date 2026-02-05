Clima México HOY 5 de febrero: Conagua prevé LLUVIAS intensas, vientos fuertes y frío extremo

Ciudad de México.- Si este jueves 5 de febrero de 2026 tienes planes para salir de casa, viajar por carretera o realizar actividades al aire libre, es clave que revises cómo estará el clima en México, ya que se prevé una jornada con contrastes marcados y condiciones que podrían generar afectaciones. Desde lluvias intensas hasta vientos fuertes y temperaturas extremas, el pronóstico apunta a un día que requiere precaución en distintas regiones del país.

Así será el clima en México HOY jueves 5 de febrero

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el desplazamiento del Frente Frío número 33 será el principal factor que influya en las condiciones atmosféricas de este jueves, acompañado de una masa de aire polar y otros sistemas que reforzarán lluvias, vientos y un ambiente frío a muy frío en gran parte del territorio nacional.

Así será el clima en México este jueves. Foto: Conagua

Para este 5 de febrero, el Frente Frío 33 avanzará sobre el sureste de México y la Península de Yucatán, provocando un aumento significativo de lluvias en varias entidades. La masa de aire polar asociada mantendrá un evento de 'Norte' fuerte a muy fuerte, con rachas que alcanzarán entre 90 y 110 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, mientras que en las costas de Veracruz se esperan rachas de hasta 90 kilómetros por hora.

Además, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, combinada con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, favorecerá lluvias y chubascos acompañados de posibles descargas eléctricas en el noroeste del país. En el centro, suroeste y sur, la entrada de humedad del océano Pacífico reforzará la presencia de precipitaciones. En zonas montañosas, se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Pronóstico de lluvias en México para hoy 5 de febrero

Las lluvias más intensas se concentrarán en el sureste del país. Se pronostican lluvias muy fuertes a intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros (mm), en Veracruz y Oaxaca. También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en regiones de Veracruz, Tabasco y Chiapas, lo que podría incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de generar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas vulnerables.

En Puebla y algunas regiones de Veracruz se presentarán chubascos con lluvias puntuales fuertes, mientras que estados como Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex), Hidalgo y Campeche registrarán intervalos de chubascos. En otras entidades, entre ellas Sonora, Chihuahua, Baja California, Yucatán y Quintana Roo, se prevén lluvias aisladas, aunque no se descartan afectaciones puntuales.

Las lluvias intensas podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, por lo que se recomienda extremar precauciones, especialmente en zonas urbanas y carreteras.

Pronóstico de temperaturas: del calor al frío extremo

En cuanto a las temperaturas, el contraste será notable. Durante el día, se esperan temperaturas máximas de 35 a 40°C en entidades del Pacífico como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. También se prevé calor de 30 a 35°C en regiones de Durango, Morelos, Oaxaca y Chiapas.

Por otro lado, durante la madrugada persistirá el ambiente frío a muy frío. Se pronostican temperaturas mínimas de hasta -10 grados con heladas en zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango. En regiones montañosas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca, las mínimas oscilarán entre -5 y 0°C, mientras que en estados como Ciudad de México, Morelos y Jalisco se esperan temperaturas de 0 a 5°C.

Estas condiciones podrían generar bancos de niebla, reducción de visibilidad en carreteras y, en algunos casos, congelamiento de la carpeta asfáltica.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)