Día de la Constitución mexicana: Efemérides del día 5 de febrero en México y el mundo

Ciudad de México.- Cada 5 de febrero se celebra el aniversario del día de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con origen en el año 1917, donde se promulgó la versión actual, siendo publicada el mismo día en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entró en vigor el mes de mayo del mismo año. El día de la Constitución Mexicana es comúnmente conocido por ser un día festivo para la mayoría de las empresas, escuelas y oficinas del gobierno que suelen permanecer cerradas durante el día.

Esta constitución, aún vigente en México, es la normativa suprema para regir jurídicamente al país, estableciendo límites y las relaciones entre los poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. De la misma manera que se establecen las relaciones y limitaciones entre los ciudadanos y los diferentes niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. No obstante, el Día de la Constitución no es el único acontecimiento que ocurrió el 5 de febrero; a continuación te dejamos un listado de las efemérides de 'un día como hoy' en México y el mundo:

Día de la Constitución Mexicana: acontecimientos del día 5 de febrero en México y el mundo

1597 : En Japón, en la colina Nishizaka de Nagasaki , el gobierno crucifica al jesuita Pablo Miki y a otros 25 religiosos, laicos japoneses y extranjeros conocidos como los 26 mártires de Japón, entre ellos San Felipe de Jesús , considerado el primer mártir de México.

: En Japón, en la colina , el gobierno crucifica al y a otros 25 religiosos, laicos japoneses y extranjeros conocidos como los 26 mártires de Japón, entre ellos , considerado el primer mártir de México. 1809 : Se inicia el proceso contra el licenciado Julián Castillejos , quien pretendió independizar a la Nueva España para salvarla de caer en el poder de Napoleón .

: Se inicia el proceso contra el licenciado , quien pretendió independizar a la Nueva España para salvarla de caer en el poder de . 1819 : Se crea la alianza entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y Chile para lograr la independencia del Perú.

: Se crea la alianza entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y Chile para lograr la independencia del Perú. 1857 : Se promulga la Constitución política de México ; su corte liberal provoca disgusto en los círculos conservadores, que se opondrán de manera absoluta, por lo que habrá diversos levantamientos ademas, nacen los estados de Colima, Tlaxcala y Aguascalientes .

: Se promulga la ; su corte liberal provoca disgusto en los círculos conservadores, que se opondrán de manera absoluta, por lo que habrá diversos levantamientos ademas, nacen los estados de . 1861 : Se promulga un decreto del presidente Juárez sobre aclaración de la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos .

: Se promulga un decreto del presidente sobre aclaración de la . 1867 : El mariscal Aquiles Bazaine abandona la Ciudad de México con las últimas tropas francesas.

: El mariscal abandona la Ciudad de México con las últimas tropas francesas. 1902 : Se lleva a cabo el segundo Congreso Liberal , cuyos temas principales son: completar las Leyes de Reforma , emprender una campaña para hacer efectiva la libertad de imprenta, encontrar formas de hacer efectivo el sufragio libre, organizar el municipio libre y la suspensión de los jefes políticos, resolver el problema agrario y del agio y mejorar las condiciones de trabajo de los campesinos, entre otros.

: Se lleva a cabo el segundo , cuyos temas principales son: completar las , emprender una campaña para hacer efectiva la libertad de imprenta, encontrar formas de hacer efectivo el sufragio libre, organizar el municipio libre y la suspensión de los jefes políticos, resolver el problema agrario y del agio y mejorar las condiciones de trabajo de los campesinos, entre otros. 1905 : Se inaugura en el Distrito Federal el Hospital General , iniciado con cuatro especialidades básicas, compuesto por 33 pabellones con capacidad para albergar a un millar de enfermos y cuyo costo asciende a tres millones de pesos.

: Se inaugura en el Distrito Federal el , iniciado con cuatro especialidades básicas, compuesto por 33 pabellones con capacidad para albergar a un millar de enfermos y cuyo costo asciende a tres millones de pesos. 1906 : En gira de trabajo, el presidente Porfirio Díaz desembarca en puerto Progreso, Yucatán, acompañado de su esposa, su Estado Mayor, el vicepresidente Ramón Corral , los embajadores de Alemania e Italia y un séquito de funcionarios. Es la primera vez que un gobernante mexicano pisa la península.

: En gira de trabajo, el presidente desembarca en puerto Progreso, Yucatán, acompañado de su esposa, su Estado Mayor, el vicepresidente , los embajadores de Alemania e Italia y un séquito de funcionarios. Es la primera vez que un gobernante mexicano pisa la península. 1911 : Al cruzar la frontera, Francisco I. Madero nombra a Venustiano Carranza gobernador interino de Coahuila y jefe militar de la región noreste.

: Al cruzar la frontera, nombra a gobernador interino de Coahuila y jefe militar de la región noreste. 1913 : José Yves Limantour le escribe una carta a Porfirio Díaz , quien se encontraba en Egipto, en la que hace observaciones vehementes sobre la situación en México: No solamente continúan sin descanso las sublevaciones, las correrías de partidas, los asaltos de trenes, fincas y poblaciones, las huelgas, la exacerbación de las pasiones, los abusos de la administración pública, el desbarajuste del gobierno y la desesperación de todo el mundo, sino que también ya se asoman los cataclismos económicos y financieros.

: le escribe una carta a , quien se encontraba en Egipto, en la que hace observaciones vehementes sobre la situación en México: No solamente continúan sin descanso las sublevaciones, las correrías de partidas, los asaltos de trenes, fincas y poblaciones, las huelgas, la exacerbación de las pasiones, los abusos de la administración pública, el desbarajuste del gobierno y la desesperación de todo el mundo, sino que también ya se asoman los cataclismos económicos y financieros. 1915 : En México, Pancho Villa asume plenos poderes militares y civiles.

: En México, asume plenos poderes militares y civiles. 1917 : Venustiano Carranza Garza , primer jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo, promulga por bando solemne la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , en el Teatro de la República, Ciudad de Santiago de Querétaro, que reforma la del 5 de febrero de 1857.

: , primer jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo, promulga por bando solemne la , en el Teatro de la República, Ciudad de Santiago de Querétaro, que reforma la del 5 de febrero de 1857. 1919 : En el Paso, Texas, Felipe Ángeles firma su manifiesto dirigido al pueblo mexicano, poco antes de ingresar al país. En él insiste en la restitución de la constitución de 1857 y en la necesidad de suprimir al caudillismo como factor negativo y antidemocrático.

: En el Paso, Texas, firma su manifiesto dirigido al pueblo mexicano, poco antes de ingresar al país. En él insiste en la restitución de la constitución de 1857 y en la necesidad de suprimir al caudillismo como factor negativo y antidemocrático. 1930 : Pascual Ortiz Rubio protesta como presidente de México y sufre un atentado en Palacio Nacional.

: protesta como presidente de México y sufre un atentado en Palacio Nacional. 1938 : El presidente Lázaro Cárdenas del Río inaugura el ingenio azucarero ' Emiliano Zapata ' en el estado de Morelos.

: El presidente inaugura el ingenio azucarero ' ' en el estado de Morelos. 1946 : En la Ciudad de México es inaugurada la Monumental Plaza de Toros México , proyecto del empresario yucateco de origen libanés Neguib Simón .

: En la Ciudad de México es inaugurada la , proyecto del empresario yucateco de origen libanés . 1953 : En México, un violento terremoto deja seriamente afectada la región meridional del país: Tila, Yajalón y Chilón.

: En México, un violento terremoto deja seriamente afectada la región meridional del país: Tila, Yajalón y Chilón. 1954 : El general Fra ncisco J. Múgica pronuncia el último discurso de su vida en la conmemoración del aniversario de la Constitución de 1917. El mitin público se convierte en una manifestación y posteriormente, en un enfrentamiento con la policía.

: El general Fra pronuncia el último discurso de su vida en la conmemoración del aniversario de la Constitución de 1917. El mitin público se convierte en una manifestación y posteriormente, en un enfrentamiento con la policía. 1958 : Los campesinos invaden tierras del latifundio Cananea en Sonora.

: Los campesinos invaden tierras del latifundio Cananea en Sonora. 1991 : Se anuncia la intención de crear un área de libre comercio en los territorios de México, Estados Unidos y Canadá.

: Se anuncia la intención de crear un área de libre comercio en los territorios de México, Estados Unidos y Canadá. 1995 : Concluye la tercera Convención Nacional Democrática que Cuauhtémoc Cárdenas se rehúsa a encabezar.

: Concluye la tercera que se rehúsa a encabezar. 2003 : En La Haya, la Corte Internacional de Justicia ordena a Estados Unidos suspender temporalmente la ejecución de tres presos mexicanos.

: En La Haya, la suspender temporalmente la ejecución de tres presos mexicanos. 2020 : En Washington D. C., Estados Unidos, la Cámara de Senadores absuelve al presidente Donald Trump de un juicio político en su contra.

: En Washington D. C., Estados Unidos, la Cámara de Senadores absuelve al presidente de un juicio político en su contra. 2024: En Londres, Reino Unido, el rey Carlos III anuncia públicamente padecer un tipo de cáncer sin especificar, reduciendo al mínimo sus deberes públicos.

En Londres, Reino Unido, el rey anuncia públicamente padecer un tipo de cáncer sin especificar, reduciendo al mínimo sus deberes públicos. Se celebra el Aniversario de la Promulgación de la Constitución Mexicana.

Fuente: Tribuna del Yaqui