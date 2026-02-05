En aniversario de la Constitución, Alfonso Durazo Montaño hace llamado a la unidad nacional

Querétaro.- Con motivo del 109 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, reiteró la importancia de trabajar por el bien del país, más allá de la ideología o diferencias políticas.

"Estamos viviendo por circunstancias geopolíticas que involucran a nuestro país; hoy es una fecha en la que conmemoramos un año más de nuestra Constitución, y creo que es motivo de reflexión el convocar a la unidad, de trabajar juntos en torno a nuestra presidenta", mencionó Durazo.

Amigas y amigos, les comparto que hoy estuvimos acompañando a la Presidenta Claudia Sheinbaum en Querétaro, para conmemorar el 109 aniversario de nuestra Constitución.



Los invito a que escuchen el gran mensaje que ha emitido y que estoy seguro que quedará grabado en la… pic.twitter.com/EOwmejNsrL — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) February 5, 2026

"Por el bien del país, por el margen de filias y fobias y de diferencias políticas e ideologías, que son entendibles en cualquier sociedad", comentó Durazo, además de referirse a los retos que enfrentará el partido Morena en el próximo año, en el ámbito de los procesos electorales, indicando que todas las organizaciones políticas, incluyendo a la que pertenece, deben atender los procesos internos, la toma de decisiones relacionadas con las elecciones y definir las estrategias para las anteriormente mencionadas.

"Todas las organizaciones políticas van a enfrentar un reto y es el del proceso electoral, los procesos internos, la toma de decisiones relacionadas con ese proceso electoral, sus estrategias correspondientes; en fin, todos seremos parte de ese intento de proceso", declaró el gobernador de Sonora.

El gobernador resaltó el llamado de la necesidad de la unión nacional con los retos políticos, donde señala que las diferencias ideológicas no deben impedir la coordinación en temas de interés general y política. Sin embargo, no ofreció detalles sobre las candidaturas específicas ni fechas concretas de los procesos electorales; únicamente destacó que los partidos políticos deberán organizarse para enfrentar las próximas elecciones.

En Querétaro, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el legado histórico de la Constitución de 1917.

A 109 años, reafirmó su carácter democrático y su papel en la defensa de la soberanía; México no regresa a la corrupción ni se doblega ante nadie. pic.twitter.com/rsdgc1GEMc — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) February 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui