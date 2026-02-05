Hugo Aguilar, presidente de la SCJN, niega soberbia tras video donde empleados le limpian los zapatos

Ciudad de México.- Después de que se viralizara el video de trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre ellos la directora de Comunicación Social, limpiándole los zapatos al ministro presidente, Hugo Aguilar, este negó que se trate de una actitud de superioridad o de soberbia en él.

Mediante un comunicado, Aguilar compartió: "Un incidente esta mañana se ha difundido con mensajes ajenos a la realidad. A mi compañera, directora de Comunicación Social, se le cayó café y nata. No nos dimos cuenta de que me había salpicado en el zapato y, cuando ella se percata, trató de resolver la situación. Esto me tomó por sorpresa y es el momento que ahora se difunde".

En las haciendas de la época colonial los peones limpiaban los zapatos al amo. Hoy una mujer arrodillada le limpió los zapatos al ministro presidente Hugo Aguilar, como peones del virreinato ante el “ministro del pueblo”. Lamentable y vergonzoso. Una chingadera. pic.twitter.com/BYI0EufBBb — Javier Alatorre (@Javier_Alatorre) February 5, 2026

"A Amanda Pérez, agradezco su gesto. En cuanto me percaté, le pedí que no continuara. Aun así, le ofrezco una disculpa y le reitero mi respeto. Sin duda, este hecho no representa el actuar institucional de la SCJN ni la forma en que conduzco mi desempeño público y privado. Es necesario decirlo: No ha habido ni habrá actitudes ni sentimientos de superioridad o de soberbia en mi persona", cita el boletín emitido por el ministro.

Tras darse a conocer el video en redes sociales, la mañana de este jueves 5 de febrero de 2026, se criticó el hecho de que sean los trabajadores de la SCJN los que tengan que limpiarle los zapatos al ministro mientras este se queda observando sin hacer nada. Cabe señalar que los hechos ocurrieron cuando Aguilar se disponía a entrar al recinto donde se estaba llevando a cabo el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el mismo evento se encontraba la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien hasta ahora no se pronuncia por los hechos.

En redes sociales, los comentarios respecto al video se volcaron a que Hugo Aguilar tiene una actitud "machista y arrogante", además de que fue un momento "humillante" para los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que recordar que recientemente la SCJN estuvo en polémica por la compra de camionetas blindadas tipo Jeep Grand Cherokee de hasta 1.7 millones de pesos, cuestionando la austeridad.

Fuente: Tribuna del Yaqui