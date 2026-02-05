Guadalajara, Jalisco.- Con el crecimiento de los casos de sarampión en el estado de Jalisco, las autoridades han declarado el uso obligatorio de cubrebocas desde el día jueves 6 de febrero de 2026, principalmente en la capital del estado, la ciudad de Guadalajara, ya que será una de las sedes del Mundial de futbol.

La decisión se alinea con la alerta lanzada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) debido al aumento de contagios en las Américas, resaltando México con un total de 740 casos registrados y confirmados. Ante la situación, la Secretaría de Salud de Jalisco anunció que la medida del uso de cubrebocas en centros educativos se extenderá por los próximos 30 días; además, en el estado de Aguascalientes han realizado una suspensión de clases en 15 escuelas debido a la aparición de casos de sarampión.

Jalisco en alerta sanitaria por brote de sarampión, una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Asociación Mexicana de Vacunología solicitó al gobierno tomar 'acciones urgentes para la prevención', ya que en Jalisco se han confirmado 829 casos, representando más de la mitad de los enfermos diagnosticados en el país en lo que va del 2026. El brote de sarampión sucede en momento crítico, ya que en Guadalajara se está realizando la 'Serie del Caribe de béisbol', además de que en los próximos meses será sede de la Copa Mundial.

No obstante, el gobierno de México ha estado alentando a la población a vacunarse contra el sarampión, siendo una enfermedad altamente contagiosa que se puede prevenir con la vacunación, además de poner en práctica puntos de vacunación en lugares con mayor flujo de personas, como lo son aeropuertos o estaciones de autobuses.

Se han registrado mil 031 casos de sarampión en siete países de las Américas sin alguna defunción notificada en lo que va del 2026, una cifra que es mucho mayor a la del mismo periodo en el 2025. Canadá perdió su rango como país libre de sarampión en noviembre de 2025 y tanto México como Estados Unidos están en un punto crítico donde pueden perderlo. Ante la situación, ambos gobiernos han solicitado una prórroga de dos meses para controlar el brote; sin embargo, en el mes de enero de 2026, la administración del presidente Donald Trump se retiró de la Organización Mundial de la Salud.

29 escuelas han sido afectadas por el brote de sarampión en #Jalisco. Se trata de escuelas de nivel inicial a secundaria en 10 municipios. Hasta ayer, sumaron 26 muertes y más de 8 mil casos de sarampión en todo el país. pic.twitter.com/OTQo2UYIKD — Nacho Lozano (@nacholozano) February 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui