Morena responde a detención de Diego 'N', alcalde de Tequila, ligado al CJNG y EXTORSIÓN

Guadalajara, Jalisco.- Un nuevo escándalo rodea al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena): Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, por el partido guinda, fue detenido junto con otros tres funcionarios de su Ayuntamiento. Así lo confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar Garcia Harfuch este jueves 5 de febrero de 2026.

Horas después de que se confirmara esta detención, Morena respondió públicamente a la detención de Diego Rivera Navarro. En su postura, el partido oficialista subrayó que "nadie está por encima de la ley" y reiteró su respeto a las instituciones encargadas de la seguridad y la impartición de justicia en el país.

#Nacional | Luego de la detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, Morena Jalisco sacó un comunicado en el que asegura que nadie está por encima de la ley y que el caso debe resolverse con apego total al Estado de Derecho ?? pic.twitter.com/oPebXeEd0y — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 5, 2026

Morena fija postura tras detención del alcalde de Tequila

A través de un comunicado oficial fechado el 5 de febrero de 2026 en Guadalajara, Jalisco, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Jalisco se pronunció ante la información difundida sobre la aprehensión de Diego 'N', quien fue detenido por fuerzas federales en el estado y señalado por extorsión y presuntos vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el posicionamiento, la dirigencia estatal señaló que Morena es un movimiento que cree y defiende el Estado de derecho, por lo que su postura es clara y consistente en cualquier caso: ninguna persona está por encima de la ley, independientemente del cargo que desempeñe. Morena indicó que confía en que las autoridades competentes realizarán su trabajo conforme a los procedimientos legales establecidos, garantizando en todo momento el debido proceso.

En ese sentido, reconoció que la persona investigada, el alcalde de Tequila, tiene derecho a la defensa y a hacer uso de los recursos legales que la ley le otorga para exponer lo que a su derecho convenga. El partido subrayó que será únicamente la justicia la que determine responsabilidades, las cuales, en su caso, deberán asumirse conforme a la ley, sin privilegios ni excepciones.

#Seguridad | García Harfuch confirma captura del presidente municipal de Tequila, Jalisco: Esto se sabe uD83DuDC40??https://t.co/efOk1OacWI — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 5, 2026

Legalidad y transparencia, principios del partido

En el mismo comunicado, Morena reafirmó su respeto a las investigaciones que realicen las autoridades de seguridad y justicia del país, así como a los procesos que se desarrollen a partir de la detención del alcalde de Tequila. La dirigencia estatal reiteró que la legalidad, la justicia y la transparencia son principios irrenunciables del movimiento, y sostuvo que mantendrá una postura institucional ante el desarrollo de las investigaciones relacionadas con el caso.

El pronunciamiento fue emitido por el Comité Ejecutivo Estatal de Morena Jalisco, sin adelantar conclusiones sobre la situación jurídica del presidente municipal detenido.

Fuente: Tribuna del Yaqui